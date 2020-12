The Mandalorian : Une série spin-off sur Bébé Yoda ?

Une série spin-off de The Mandalorian centrée sur Bébé Yoda serait-elle en préparation ?

Depuis la fin de la saison 2 de The Mandalorian, les fans de Star Wars se demandent ce qu’il adviendra de Grogu, alias Bébé Yoda. Le personnage est devenu très populaire, il est désormais un phénomène pop culture et il serait étonnant de voir Disney+ et Lucasfilm ne plus l’explorer.

La fin de la saison 2 de The Mandalorian voit le petit être vert partir avec Luke Skywalker pour lui donner un véritable entrainement de Jedi. Il a besoin d’un guide afin de maitriser son pouvoir qui est très puissant. Il y a donc pas mal de choses encore à explorer et à découvrir à propos de Grogu.

On sait qu’une saison 3 de The Mandalorian arrivera dans un an, mais on ne sait pas si on reverra Bébé Yoda aux côtés de Din Djarin. C’est alors que la rumeur sur une série centrée sur Bébé Yoda arrive.

Selon l’initié Daniel Richtman (dont les infos s’avèrent justes pour la plupart), une série sur Bébé Yoda est actuellement en développement. Il ne donne pas plus de détails sur ce en quoi cela pourrait consister, mais Disney aurait de grands projets pour le petit gars.

Gardez bien en tête que cela n’est qu’une rumeur. Rien à ce jour n’a été confirmé. Disney a annoncé tout un tas de spin-offs et autres séries Star Wars pour le futur et aucune ne fait mention de Bébé Yoda. Il ne faut donc pas se réjouir trop vite.

Pour le moment, Disney+ se concentre sur la saison 3 de The Mandalorian ainsi que les séries Ahsoka, Obi-Wan Kenobi, ou encore Le Livre de Boba Fett, pour ne citer qu’elles.

Source : WGTC / Crédit ©Disney+