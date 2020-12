The Mandalorian saison 2 : Enorme caméo dans le final et le livre de Boba Fett (Spoilers)

Un personnage favori des fans de Star Wars fait son apparition dans le final de The Mandalorian et confirme une théorie. Plus une série Boba Fett semble se mettre en place. Spoilers.

Parfois, les fans tombent juste dans leurs prédictions et leurs théories et l’une d’entre elles s’est vérifiée dans le final de la saison 2 de The Mandalorian.

Non, Grogu alias Bébé Yoda n’est pas mort et il n’est pas passé du côté obscur, mais il a bien rejoint les rangs d’un célèbre Jedi : Luke Skywalker lui-même qui fait une apparition dans ce dernier chapitre de saison 2. Les abonnés de Disney+ ont découvert une jeune version de Mark Hamill en CGI (travaillée par ordinateur) et non un autre acteur reprenant le rôle.

Dans le final, avec l’aide de Bo-Katan, Koska Reeves, Cara Dune et Fennec Shand, Mando est monté à bord du vaisseau Impérial de Moff Gideon pour sauver le petit. Ce que Bo-Atan veut, c’est la tête de Moff Gideon, son vaisseau et le Darksaber qu’il a en sa possession et Cara Dune le veut vivant.

Le Roi Mando et au revoir Grogu

Mais il y a un twist. Avant que Luke ne fasse son apparition, Mando a pris possession du Darksaber. Et comme l’explique Gideon, celui qui remporte l’arme dans un combat a droit au trône de Mandalore. Cela signifie que Mando est le roi de Mandalore. Il essaie de céder le sabre laser noir à Bo, mais elle ne peut pas le prendre comme ça, elle doit le gagner à Mando dans un combat. « Sans l’arme, elle n’est qu’une prétendante au trône », dit Moff, une remarque que Bo reconnaît être vraie. Alors est-ce que Mando va garder le Darksaber et devenir le leader qu’il ne s’attendait jamais être un jour, ou Bo le combattra-il pour avoir le trône ?

Pour revenir à l’apparition de Luke (qui est venu avec R2-D2), il est venu chercher l’Enfant –qui avait envoyé un signal – pour l’entrainer. Il débarque en décimant une bande de Dark Troopers qui étaient prêts à attaquer Mando et ses alliées. Au début, Grogu hésite à aller avec Luke, mais ce dernier dit à Mando qu’en tant que maître, il doit l’autoriser à y partir. Mando enlève son casque pour la deuxième fois cette saison et donne son approbation à l’Enfant.

Gideon a dit plus tôt à Mando que le petit « a été béni avec de propriétés rares qui ont le potentiel de ramener l’ordre dans la galaxie. » Il lui dit aussi qu’il a pu obtenir le sang dont il avait besoin de l’Enfant. Après son arrivée, Luke dit à Mando que Bébé Yoda « est fort avec la Force mais le talent sans entraînement n’est rien. Je donnerai ma vie pour protéger l’Enfant, mais il ne sera pas en sécurité tant qu’il ne maîtrisera pas ses capacités. » Grogu s’en va donc avec Luke et il semble que ce soit la fin du personnage dans The Mandalorian, à moins qu’il revienne avec Luke pour des apparitions dans la saison 3.

Une série spin-off Boba Fett ?

Mais ce n’est pas tout. Une scène post-générique a dévoilé qu’une série Boba Fett serait en préparation. En effet, dans une séquence après le générique de fin, on découvre Bib Fortuna, l’ancien bras droit de Jabba, assis sur son trône. Fennec entre en tirant sur la plupart des créatures autour de lui et libère la danseuse bleue. Puis Boba entre et Bib s’exclame : «Boba, je pensais que tu étais mort !». Boba le tue alors et prend le trône au palais de Jabba. On peut ensuite lire à l’écran : « Le livre de Boba Fett. En décembre 2021. »

Il semble ainsi que Boba Fett (Temura Morrison) aurait sa série solo l’année prochaine avec Fennec Shand (Ming-Na Wen) à ses côtés. Mais la saison 3 The Mandalorian a également été annoncée pour décembre prochain (Noël, pour être précis), provoquant une certaine confusion chez les fans.

On ne sait pas si Le Livre Boba Fett est un chapitre de The Mandalorian, une série spin-off à part entière ou une sorte d’évolution ou de remplacement pour The Mandalorian lui-même. Mais depuis un moment, il se murmure que Boba Fett aura sa propre mini-série, c’est peut-être donc le cas. On attend d’avoir plus d’infirmation sur Le Livre de Boba Fett.

