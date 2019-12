Star Wars 9 : Le plan de fin de Rey recyclé d’une scène précédente ? (Spoilers)

Les fans pensent le dernier plan de Rey dans Star Wars L’Ascension de Skywalker est recyclé d’une scène précédente dans le film. Spoilers.

Apparemment, le dernier plan de Rey dans Star Wars L’Ascension de Skywalker aurait été retravaillé d’une scène précédente dans le film. Certains fans de la franchise sont persuadés que la scène finale n’était pas prévue ainsi et que J.J. Abrams a manipulé des images précédentes pour créer le plan de fin. Attention, la suite contient des spoilers.

Après la mort de Ben Solo et la célébration de la Résistance, Rey part sur Tatooïne pour enterrer les sabres lasers de Luke et Leia. On la voit face au double couché de soleil avec BB-8 à ses côtés. Mais ce plan est étrangement familier et ressemble au moment où elle attendait le TIE Fighter de Kylo sur Pasaana.

Avec images à l’appui, les fans ont démontré que c’était le même plan de Rey utilisé deux fois. Pour eux, cela signifie que ce n’était pas la fin initialement prévue et qu’ils ont rapidement bricolé quelque chose en salle de montage.

« Son bras gauche est dans la même position. Son bras droit est dans la même position. Vous pouvez même dire qu’ils ont édité le sabre laser qu’elle tient. Ses pieds sont dans les mêmes positions. Son pied gauche est droit, mais son pied droit est détourné, pas aussi droit. »

Her left arm is in the same position.

Her right arm is in the same position.

You can even tell they edited out the lightsaber that she is holding.

her feet are in the same positions. Her left foot is straight, but her right foot is turned away, not as straight. pic.twitter.com/G87wZxuzDZ

— benjamin chewbacca organa skywalker solo (@im_organa) December 30, 2019