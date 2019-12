Joker : Une scène coupée révèle le véritable sort de Sophie

Une scène coupée du scénario du film Joker révèle le véritable sort de Sophie. Est-elle morte ?

Arthur Fleck a-t-il tué Sophie (Zazie Beetz) dans Joker ? C’est une question que les spectateurs se sont posée et le scénario du film y répond. Dans le cadre de la course aux Oscars, le scénario a été mis à disposition des votants et il est visible en ligne.

Tout au long du film, on peut voir Arthur se lie d’amitié avec sa voisine Sophie. Cela commence par de petites discussions polies et évolue au point où elle le soutient pour ses spectacles et se trouve à ses côtés pendant que sa mère est à l’hôpital. Malheureusement, quand Arthur s’introduit dans l’appartement de Sophie et qu’elle sait à peine qui il est, leur relation est révélée comme l’une des illusions d’Arthur. Sophie rappelle à Arthur qu’elle a une fille dans la pièce voisine et le supplie de partir.

Alors que beaucoup la pensait morte après ça, une scène qui ne se trouve pas dans le montage final du film, révèle que Sophie est vivante. Arthur l’a effrayée mais apparemment, il ne l’a pas tuée. Alors qu’elle était dans son appartement, Sophie a vu Arthur à la télévision. Elle devrait apparaître plus tard mais la scène a été coupée.

Le scénario se lit ainsi : « Sophie hurle et saute sur ses pieds horrifiée ! Réveillant GiGi qui commence à pleurer quand elle voit ce qui est à la télévision —

ANGLE À LA TÉLÉVISION, Joker se lève et se dirige directement vers la caméra. Du sang a coulé sur son visage peint en blanc. On entend le public du studio hurler toujours, des rumeurs tout autour de lui.

JOKER (À LA TÉLÉVISION)

(regarde droit dans la caméra; crie le slogan de Murray)

BONNE NUIT ET RAPPELEZ-VOUS TOUJOURS, C’EST LA VIE ! »

Il semble que cette scène a été coupée pour laisser les spectateurs dans le doute, mais on sait désormais qu’il ne n’a pas tuée.

