Constantine 2 : Francis Lawrence fait le point sur le film avec Keanu Reeves

Le réalisateur Francis Lawrence fait le point sur la suite de Constantine avec Keanu Reeves.

Le réalisateur Francis Lawrence, qui actuellement en promo pour Hunger Games: La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, fait le point sur le développement de Constantine 2 avec Keanu Reeves et apparemment, les choses semblent avancer.

La suite du film sorti en 2005 a été bloquée en raison de la grève des scénaristes, mais avec le retour des scénaristes au travail, Lawrence a rencontré Reeves pour continuer la saga.

« Donc Constantine 2 a évidemment été retardé par la grève des scénaristes », a déclaré Lawrence à Gamespot. « Et nous avons dû franchir de nombreux obstacles pour reprendre le contrôle du personnage, car d’autres personnes contrôlaient Vertigo. Nous avons le contrôle. »

Lawrence a poursuivi : « Keanu, Akiva Goldsman et moi avons participé à des réunions et avons réfléchi à ce que nous pensons que l’histoire va être, et il y a d’autres réunions de ceux qui doivent avoir lieu – le scénario doit être écrit – mais j’espère vraiment que nous puissions faire Constantine 2 et en faire une véritable version classée R. »

Constantine est vaguement basé sur Hellblazer de DC Comics/Vertigo Comics. Kevin Brodbin et Frank Cappello ont écrit le scénario basé sur une histoire de Brodbin. Reeves donne vie à John Constantine, un cynique gros fumeur doté de la capacité de percevoir le vrai visage d’un demi-ange et d’un demi-démon.

Dans le film figurent également Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Pruitt Taylor Vince, Djimon Hounsou, Gavin Rossdale, Peter Stormare, Max Baker, Francis Guinan, José Zúñiga, Jesse Ramirez, April Grace et Tanoia Reed.

Source : Gamespot / Crédit ©Warner Bros