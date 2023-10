Barbie : Noah Baumbach pensait que le film était une mauvaise idée

Noah Baumbach, le co-scénariste de Barbie, pensait initialement que le film était une mauvaise idée avant de rejoindre le projet.

Le film Barbie est devenu l’un des plus grands moments de la culture pop de cette année, rapportant plus d’un milliard de dollars au box-office mondial. Le scénario du film, co-écrit par la réalisatrice Greta Gerwig et son partenaire / mari Noah Baumbach, a pris des libertés avec certains éléments de l’histoire de la poupée titulaire – et apparemment, même Baumbach lui-même hésitait à l’idée.

Comme Baumbach l’a révélé lors d’une récente projection de Barbie au siège de la Writers Guild of America West (via Variety), il ne voulait pas à l’origine être impliqué dans le film lorsqu’il était en phase de développement.

« Je pensais que c’était une très mauvaise idée et Greta m’a embarqué », a révélé Baumbach. « Je me suis dit : ‘Je ne vois pas du tout en quoi ça va être bien.’ Je l’ai en quelque sorte bloqué pendant un moment et chaque fois qu’elle en parlait, je lui disais : « Tu dois nous sortir de là. » Et puis la pandémie est arrivée… »

Selon Baumbach, une fois que Gerwig a présenté quelques pages avec sa vision de Barbie, il a compris la vision différente et émotionnelle.

« C’était Barbie qui se réveillait dans sa maison de rêve, sortait dans son jardin et rencontrait quelqu’un qui était malade et mourant », a déclaré Baumbach. « J’ai lu ces pages et j’ai pensé : ‘Je comprends maintenant ce que c’est.’ … Le film parle d’accepter votre mortalité et du désordre que tout cela implique, donc c’était excitant. »

« Et je pense que nous ne sommes jamais autant amusé, vous savez ? » continue Baumbach. « Et puis à un moment donné, je me suis dit : ‘Je pense que c’est la meilleure chose que nous ayons jamais écrite.’ J’en sais que je peux suivre ce que dit Greta, donc même dans mes maux de ventre et mes révoltes, je savais en quelque sorte qui si elle y croit vraiment, alors il y a quelque chose là-dedans. »

Si le film fut un grand succès dans les salles, il n’y a actuellement aucune option ou accord en place pour que Gerwig, Baumbach et les stars Margot Robbie et Ryan Gosling reviennent pour une suite de Barbie. Robbie, en particulier, ne serait pas obligée de reprendre son rôle de Barbie stéréotypée, mais pourrait revenir en tant que productrice sur une suite de Barbie si elle le souhaitait.

