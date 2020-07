Marvel : Anthony Mackie clarifie ses propos sur le racisme dans le MCU

Anthony Mackie tente de clarifier les malentendus derrière ses récents propos sur le racisme et le manque de diversité chez Marvel.

Il y a quelques semaines, l’acteur du MCU Anthony Mackie a suscité la controverse lorsqu’il a critiqué Marvel Studios sur son manque de diversité derrière et devant la caméra. Dans une nouvelle interview, Mackie a précisé qu’il n’accusait pas Marvel de comportement raciste, mais un « problème d’ignorance ».

Dans une récente interview Mackie explique que ce n’est pas une problème de racisme : « Je dirai ceci: je ne pense pas que ce qui se passe soit un problème de racisme. Je pense que c’est un problème d’ignorance. »

Il pense que les intentions sont bonnes mais les actions sont parfois maladroites : « Avec Marvel, je pense vraiment qu’avec la plupart des entreprises, elles ont l’impression de faire ce qu’elles devraient faire. Ce n’est pas suffisant. Mon gros truc est qu’il faut joindre le geste à la parole. Vous ne pouvez pas choisir un mec noir comme l’un de vos principaux super-héros et ne pas vous attendre à ce qu’il ait cette conversation. »

Pour Mackie, s’il est reconnaissant, il se doit d’avoir cette conversation et d’assurer que les choses soient bien faites : « C’est juste dans mon ADN d’avoir cette conversation. C’est une énorme opportunité pour moi de faire partie de l’univers Marvel, c’est donc mon travail de m’assurer que l’univers Marvel est aussi bon que possible. »

« Ça rend humble, simplement à cause de mes origines et d’où je venais. C’est une leçon d’humilité compte tenu de notre situation en tant que pays. Marvel a beaucoup fait pour les acteurs devant la caméra. Faire passer le bouclier par Captain America à un Noir. Chaque studio doit faire plus pour aider plus de personnes dans le business. »

Anthony Mackie sera bientôt dans la série The Falcon and the Winter Soldier qui reprend après les événements de Avengers: Endgame et emmène Sam Wilson (Mackie) et Bucky Barnes (Stan) dans « une aventure mondiale qui teste leurs capacités et leur patience ».

Crédit ©Marvel / Source : Fatherly