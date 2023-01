Michael Jackson : Jaafar Jackson, neveu du chanteur, l’incarnera dans son biopic

Le neveu de Michael Jackson, Jaafar Jackson, jouera le roi de la pop dans le biopic réalisé par Antoine Fuqua.

Peu de temps après la confirmation qu’Antoine Fuqua réalisera le biopic de Michael Jackson, on apprend qui jouera le chanteur. La production n’est pas allée très loin pour le trouver puisqu’il s’agit de Jaafar Jackson, le neveu de Michael Jackson et fils de Jermaine Jackson.

Le réalisateur Antoine Fuqua a révélé sur Instagram lundi matin que Jaafar Jackson, incarnera le musicien emblématique dans le prochain biopic Michael.

« Fier d’annoncer @jafaarjackson dans le rôle de Michael, l’événement cinématographique qui explore le parcours de l’homme qui est devenu le roi de la pop. Bientôt », a écrit Fuqua à côté d’une photo de Jaafar pratiquant certains des mouvements légendaires de Michael dans une tenue très familière.

View this post on Instagram A post shared by Antoine Fuqua (@antoinefuqua)

Michael Jackson est devenu célèbre alors qu’il n’était qu’un enfant aux côtés de ses frères au sein des Jackson 5, avant de conquérir la culture pop et de devenir le chanteur pop le plus emblématique de tous les temps. Mais Jackson était également une figure polarisante, confrontée à de multiples controverses et à plusieurs allégations d’abus sexuels sur des enfants, mais en 2005, il a été jugé et acquitté.

Ces controverses ont pris une nouvelle importance avec le documentaire HBO 2019 Leaving Neverland, dans lequel Wade Robson et James Safechuck ont allégué que Jackson les avait agressés sexuellement pendant des années quand ils étaient enfants. La succession du chanteur a dénoncé le documentaire et qualifié ces allégations d’ « absolument fausses ».

Il reste à voir comment Michael pourrait aborder les nombreuses luttes et controverses du musicien, mais dans un communiqué de presse, Lionsgate a déclaré que le film « explorera tous les aspects de la vie de Michael ». King produit le film en collaboration avec les co-exécuteurs de la succession de Michael Jackson, John Branca et John McClain, et selon Lionsgate, le film « donnera au public le portrait inédit et approfondi de l’homme compliqué qui est devenu le roi de la pop. »

Les personnes intéressées par les talents de Jaafar Jackson peuvent consulter le clip de sa chanson de 2019 « Got Me Singing« , qui compte plus de 8 millions de vues sur YouTube.

Jaafar Jackson – Got Me Singing