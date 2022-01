Spider-Man No Way Home : Il n’y avait aucune intention de ressusciter Iron Man (spoilers)

Les scénaristes de Spider-Man No Way Home disent qu’ils n’avaient en aucun cas l’intention de faire revenir Iron Man. Spoilers.

Spider-Man No Way Home a ramené à la vie plusieurs personnages du passé de Spider-Man à travers le multivers, cependant, les scénaristes Chris McKenna et Erik Sommers disent que Marvel Studios n’a jamais envisagé d’ouvrir le multivers pour défaire la mort d’Iron Man (Robert Downey Jr) survenue dans Avengers : Endgame.

Dans une récente interview sur le podcast The Q&A with Jeff Goldsmith, l’équipe de scénaristes a évoqué le fait de laisser Tony Stark derrière et avancer après Spider-Man: Far From Home en 2019 et pourquoi c’est tante May (Marisa Tomei) – pas Iron Man ou Oncle Ben – qui enseigne à Peter Parker (Tom Holland) la leçon ultime : « A grand pouvoir, grande responsabilité. »

« Je pense honnêtement que de n’était pas une discussion dans les couloirs de Marvel, du moins d’après notre expérience. Ils n’aiment tout simplement pas vraiment évoquer constamment [Iron Man] », a déclaré McKenna lorsqu’on lui a demandé si l’équipe créative envisageait de ramener le Tony Stark de Downey Jr.

« Je veux dire, évidemment, Tony a laissé une si grande ombre même après Endgame – dont nous l’avons traité dans Far From Home – mais je pense que tout le monde pensait que nous ne pouvions pas continuer à aller au puits de Tony. »

***Spoilers***

Parce que le reboot de Marvel Studios a évité une redite de l’histoire d’origine de Spider-Man, Holland et le réalisateur Jon Watts ont vu Tony Stark comme l’équivalent de l’univers cinématographique Marvel de l’oncle Ben de Peter. Mais la leçon de pouvoir et de responsabilité n’est pas arrivée avant la mort de tante May des mains du Bouffon Vert (Willem Dafoe).

« Je pense que ce que nous avons commencé à réaliser en écrivant ceci, c’est que [Tony] n’était pas l’oncle Ben. C’était une figure paternelle, il y avait un lien entre eux », a déclaré McKenna. « Mais je pense qu’en écrivant [No Way Home], nous avons commencé à réaliser que nous avions ici l’occasion de raconter une histoire différente pour Peter Parker qui, à la fin de ce film, est peut-être une histoire d’origine différente de celle que tout le monde a supposée jusqu’à présent. »

« Je ne pense pas que la présence de Tony aurait fait quoi que ce soit », a déclaré McKenna. « Nous avons commencé à réaliser que l’impulsion morale – le repère de sa vie – est May et que pour la première fois, il est testé pour savoir s’il peut vraiment respecter ce code qu’elle lui a inculqué. C’est vraiment ce qu’est l’histoire de Peter Parker. »

Spider-Man No Way Home est toujours dans les salles de cinéma.

Source : The Q&A with Jeff Goldsmith / Crédit ©Marvel Studios/Sony