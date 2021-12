Fast & Furious 10 et 11 : Dwayne Johnson refuse l’invitation de Vin Diesel pour revenir

Dwayne Johnson refuse l’invitation de Vin Diesel pour revenir en tant que Luke Hobbs dans Fast & Furious 10 et 11.

La franchise Fast & Furious arrivera bientôt à sa fin avec un dixième et un onzième volets en préparation. Cependant, les aventures de Dom et compagnie devront se terminer sans Luke Hobbs puisque Dwayne Johnson ne reviendra pas.

Johnson a fait ses débuts dans la franchise dans Fast Five en 2011. Il a ensuite repris le rôle dans les sixième, septième et huitième films. Le personnage a depuis pivoté avec son propre spin-off aux côtés de Jason Statham dans Hobbs & Shaw.

Johnson n’est pas apparu dans Fast & Furious 9 et cela était en grande partie dû aux frictions entre l’acteur et Vin Diesel sur les plateaux de tournage. The Rock a décidé qu’il ne voulait plus y faire face et a annoncé publiquement qu’il ne reviendrait pas pour les deux derniers films Fast & Furious.

En novembre, Vin Diesel a publié sur Instagram un message demandant à Johnson de revenir pour F10 et F11. Maintenant, dans une nouvelle interview avec CNN, The Rock a réitéré qu’il n’y avait « aucune chance » qu’il revienne, et la publication de Diesel sur Instagram n’a fait qu’empirer les choses.

« J’ai dit directement à [Diesel] que je ne reviendrais pas dans la franchise. J’étais ferme mais cordial avec mes mots et j’ai dit que je soutiendrais toujours le casting et que je soutiendrais toujours le succès de la franchise, mais qu’il n’y avait aucune chance que je revienne, » dit-il.

!il ajoute : « Le récent message public de Vin était un exemple de sa manipulation. Je n’ai pas aimé qu’il mentionne ses enfants dans le post, ainsi que la mort de Paul Walker. Laisse-les en dehors. Nous en avions parlé il y a des mois et nous nous sommes clairement entendus. »

Johnson dit n’avoir aucun problème avec le reste de l’équipe et des acteurs impliqués dans la franchise et il aurait aimé que son désaccord avec Diesel reste privé : « Mon objectif depuis le début était de terminer mon incroyable voyage avec cette incroyable franchise avec gratitude et grâce. Il est regrettable que ce dialogue public ait embourbé la situation. »

Il termine en disant : « Quoi qu’il en soit, j’ai confiance en l’univers Fast et en sa capacité constante à faire plaisir au public… Je souhaite vraiment à mes anciennes co-stars et membres d’équipe la meilleure des chances et le succès dans le prochain chapitre. »

Le plan annoncé pour F10 est que l’avant-dernier film de la série commence à tourner en janvier. Vin Diesel a également suggéré que le la production du dernier film se ferait dans la foulée.

Source : CNN / Crédit ©Universal