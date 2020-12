Wonder Woman : Pedro Pascal avait oublié qu’il était le pilote de la série NBC

Pedro Pascal avait oublié qu’il était dans le pilote du reboot de Wonder Woman de NBC.

En 2011, la chaîne américaine NBC avait dans l’intention de faire un reboot de la célèbre série Wonder Woman. Adrianne Palicki avait alors été castée dans le rôle principal mais au final, NBC n’est pas allé plus loin que le pilote, la série n’a jamais vu le jour.

Dans cette série – produite par David E. Kelley (Big Little Lies, Ally McBeal) – se trouvait alors Pedro Pascal, bien avant qu’il décroche le rôle de Maxwell Lord dans Wonder Woman 1984. En effet, il jouait Ed Indelicato, un policier de Los Angeles qui serit d’agent de liaison à Diana. C’était un peu son « commissaire Gordon ».

Dans une interview récente, en discutant de son expérience d’être casté dans le film, Pascal a confié qu’il avait presque oublié sa participation à ce pilote : « Obtenir Wonder Woman 1984 m’a tellement époustouflé que tout ce qui m’était arrivé auparavant, je ne m’en souvenais pas; Je n’avais aucune association », a récemment déclaré Pascal à EW.

Puis il ajoute : « Et cela ne veut pas dire que le pilote de Wonder Woman de 2011 n’était pas une fête pour moi et j’étais dévasté, qu’il n’a pas été choisi. (…) J’adore Adrianne Palicki. J’adore David E. Kelley. Et je pensais que c’était une prise très, très risquée et intéressante par rapport à ce qu’ils essayaient de faire », a déclaré Pascal.

La série réimaginait Diana Prince à la fois en tant que super-héroïne basée à Los Angeles et en tant qu’alter ego Diana Themyscira, la dirigeante d’une grande société qui commercialise la marque Wonder Woman pour financer son activité de lutte contre le crime. Cary Elwes, Elizabeth Hurley et Tracie Thoms étaient également au générique de la série.

« Ce n’est qu’après [avoir été casté] que je me suis souvenu de l’association et de l’étrangeté de faire partie de deux expériences différentes de Wonder Woman, car le premier [film] Wonder Woman que Patty et Gal [Gadot] ont créée avec Charles Roven a pris une position dominante dans bien des manières », a-t-il dit.

« On ne peut jamais dire que c’est la seule Wonder Woman [parce que] Lynda Carter sera avec nous pour le reste de nos vies. Mais en ce qui concerne notre ère actuelle de films de super-héros, il semble qu’il n’y avait rien avant cette Wonder Woman et donc être dans le suivant était dingue parce que j’ai aussi fait un pilote avec Patty Jenkins qui n’a pas abouti. »

Le pilote dont parle Pascal est celui d’une série ABC nommée Exposed que Patty Jenkins a réalisé en 2015, avant qu’il ne décroche Narcos.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros