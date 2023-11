Doctor Who 60 ans : Une partie 2 choquante selon Russell T Davies et David Tennant

Russell T Davies et David Tennant teasent un deuxième épisode anniversaire de Doctor Who choquant et plein de surprises.

Il y avait quelque chose de très familier dans la première aventure du 60e anniversaire de Doctor Who, La créature stellaire, avec David Tennant et Catherine Tate de retour dans le rôle du Docteur et Donna Noble pour combattre une menace extraterrestre dans les rues de Londres. Les fans devraient-ils donc s’attendre à la même chose dans l’épisode Au Coffin de l’Univers (Wild Blue Yonder en VO) de cette semaine ? Apparemment non.

Dans une interview à EW, le showrunner Russell T Davies et David Tennant se sont confié sur cet épisode qui reste très secret et qui a apparemment secoué tout le monde.

« C’est comme regarder trois personnes en état de choc, c’est l’une des plus grandes expériences de ma vie », déclare Davies, qui revient lui-même aux commandes de Doctor Who après plus d’une décennie d’absence. « Ils sont censés être des gens qui ont des opinions, des attitudes et du culot, et ils sont juste assis là, les yeux écarquillés devant le choc de ce qu’ils viennent de regarder. »

Plusieurs aspects du premier épisode spécial ont été largement médiatisés avant la première, notamment le retour de Tennant et Tate, le casting de Yasmin Finney dans le rôle de Rose, la fille de Donna, et l’apparition d’un extraterrestre « adorable » appelé « The Meep ». On ne sait presque rien du second ce qui convient parfaitement à Davies.

« Nous essayons de garder le secret jusqu’à la diffusion », dit-il. « Pouvons-nous faire cela de nos jours ? Est-ce vraiment possible ? Jusqu’à présent, nous y sommes parvenus. Même la toute première scène est une surprise. »

Le showrunner dit que c’est « une histoire beaucoup plus étrange, elle se déroule loin de la Terre, c’est un épisode très mystérieux. C’est un peu bizarre, c’est effrayant, c’est bizarre, cela pousse la série dans des domaines dans lesquels elle n’a jamais vraiment été avant. »

Tennant est également ravi que la série ait réussi à garder secrète la nature de l’épisode. Pour éviter toute fuite dans la presse, l’équipe n’a rien filmé en dehors des studios comme c’est souvent le cas où ils s’aventure dans les rues de Cardiff là où est tournée la série : « C’était la seule fois où nous n’avons pas quitté le studio », a expliqué l’acteur à propos du deuxième épisode spécial.

Il ajoute : « Personne ne sait presque rien de cet épisode, si rare dans le monde de Doctor Who, où chaque détail est recherché par le public et où il est souvent divulgué à l’avance. C’est plutôt joyeux de penser que personne ne sait ce qui va arriver. Je pense qu’il serait grossier de changer cela. »

Tout ce que Tennant révèle à propos de cet épisode est qu’il y a « une scène très amusante avec une pomme au début. »

Pour savoir enfin ce que cache cet épisode spécial de Doctor Who, il faudra attendre ce samedi 2 décembre sur Disney+.

Doctor Who Spécial 60 – Teaser Episode 2



