Spider-Man No Way Home : Tom Holland tease des scènes violentes; Amy Pascal s’exprime sur les rumeurs

Nous sommes officiellement à quelques semaines de la sortie de Spider-Man No Way Home et l’anticipation du blockbuster Marvel a sans doute atteint son paroxysme sur Internet. Au cours des derniers mois, le film a été frappé par un nombre toujours croissant de fuites et de rumeurs concernant les bandes-annonces, les détails de l’intrigue ou les caméos de personnages potentiels, ne faisant qu’ajouter à l’enthousiasme de certains fans.

Alors que nous devrons attendre de voir le film pour tout comprendre, la productrice de Spider-Man, Amy Pascal, a récemment abordé les fuites de manière assez significative : « Bon sang, vous pourriez probablement répondre à cette question », a récemment déclaré Pascal à Fandango.

« Vous savez. Oui, nous avons été… nous ne voulons pas gâcher les choses pour les gens, vous savez ? C’est l’un des problèmes avec les films, c’est que les gens savent tout avant d’entrer dans la salle de cinéma. Donc nous avons essayé de faire en sorte que les gens aient une expérience cinématographique complète lorsqu’ils vont voir le film. Et oui, vous essayez de ne jamais rien confirmer dans un film, mais celui-ci est important. »

Des combats violents

Ailleurs, dans une interview au média brésilien TV Globo, Tom Holland a teasé des scènes de combat plus violentes qu’à l’ordinaire pour un film Spider-Man : « Il y a des scènes de combat dans ce film qui sont très violentes. Et c’est un style de combat différent de ce que nous avons vu auparavant. Mais vraiment, vous verrez Spider-Man utiliser ses poings dans une situation de « combat ou de fuite » », a déclaré la star de Spider-Man à TV Globo.

Tom Holland est de retour dans Spider-Man No Way Home en tant que Spider-Man, cependant le pauvre Peter fait face aux retombées de Spider-Man: Far From Home, dans lequel Mysterio (Jake Gyllenhaal) a exposé son identité secrète au monde.

Il se tourne donc vers son allié des Avengers, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), pour une assistance magique, faisant en sorte que l’identité de Peter ne soit jamais révélée du tout. Mais comme Peter va vite le réaliser, jouer avec la magie peut avoir des conséquences désastreuses. Le sort de Strange a ouvert une brèche et les anciens ennemis des autres Spider-Men sont après lui.

Aux côtés de Tom Holland, on trouve également les retours de Zendaya en tant que M.J., Jacob Batalon en tant que Ned et Marisa Tomei en tant que tante May.

Spider Man No Way Home est réalisé par Jon Watts et sortira en salles le 15 décembre 2021.

