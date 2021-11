Magic Mike 3 : Channing Tatum et Steven Soderbergh réunis pour une dernière dance

Channing Tatum et Steven Soderbergh font à nouveau équipe pour Magic Mike’s Last Dance, troisième volet de la saga Magic Mike.

Channing Tatum a annoncé en ce début de semaine que lui et le réalisateur Steven Soderbergh travaillaient sur un nouveau film Magic Mike qui fera ses débuts exclusivement sur HBO Max.

« Eh bien le monde, on dirait que Mike Lane revient danser », a tweeté Tatum lundi matin accompagné d’une photo de la page de titre d’un nouveau scénario.

Well world, looks like Mike Lane’s tapping back in. @hbomax pic.twitter.com/V9Ce62n710 — Channing Tatum (@channingtatum) November 29, 2021

Intitulé Magic Mike’s Last Dance, le nouveau scénario est écrit par Reid Carolin (qui a écrit les deux films précédents) et sera réalisé par Soderbergh, qui a réalisé le premier film de la série mais a pris du recul pour Magic Mike XXL. Si Soderbergh a filmé et édité la suite, elle a été réalisée par son collaborateur de longue date Gregory Jacobs. Jacobs revient pour le troisième film mais en tant que producteur aux côtés de Carolin, Nick Wechsler et Peter Kiernan.

Les deux premiers films ont rapporté près de 300 millions de dollars dans le monde. Le film a inspiré un spectacle, Magic Mike Live, produit par Tatum, qui a été lancé en 2017 à Las Vegas et s’est rapidement étendu à l’international dans des villes comme Londres, Berlin et en Australie. Sa première tournée nord-américaine de plusieurs années débutera le 6 avril 2022 à Nashville, et se poursuivra à Miami et dans d’autres villes. Le succès de ce spectacle scénique a permis de convaincre les personnes impliquées de revenir pour un autre volet.

« Dès que j’ai vu ce que Channing, Reid et l’équipe chorégraphique de Magic Mike ont fait avec le spectacle, j’ai dit que nous devions faire un autre film », a déclaré Soderbergh dans un communiqué. « Le rêve de Mike Lane de connecter les gens à travers la danse doit être réalisé ! »

Magic Mike’s Last Dance n’a pas encore de date de sortie, et les anciennes costars de Tatum ne se sont, pour le moment, pas engagés à reprendre leurs rôles.

Notez que le film a aussi inspiré une émission de télé-réalité, une compétition nommée Finding Magic Mike et qui sera lancé le 16 décembre prochain sur HBO Max. Tatum et Soderbergh son producteur de l’émission et Adam Rodriguez qui a jouer dans les films, est mentor des candidats.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros