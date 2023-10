Disney : Magazine Dreams avec Jonathan Majors retiré du calendrier et Blanche Neige repoussé

Disney retire le film Magazine Dreams avec Jonathan Majors de son calendrier et repousse la sortie de Blanche Neige.

Disney a annoncé un certain nombre de changements dans son calendrier de sorties à venir, révélant qu’un film porté par Jonathan Majors a été supprimé du calendrier. Si pour le moment aucune raison n’a été donnée quand à cette décision, il est possible que cela est un rapport avec les problèmes judiciaires de l’acteur.

Magazine Dreams est un film dramatique dans le monde du culturisme mettant en vedette Majors et réalisé par Elijah Bynum. Le film suit le parcours d’un bodybuilder amateur dans le monde difficile du culturisme à l’heure des réseaux sociaux et de la célébrité facile…

Le film devait auparavant sortir le 4 décembre, mais a été changé en statut « non défini », selon un communiqué de Disney. Le film a reçu des critiques positives à Sundance en janvier et a été acquis par Disney et Searchlight en février.

Le studio a également déplacé d’un an son remake en live action de Blanche-Neige avec Rachel Zegler et Gal Gadot du 22 mars 2024 au 21 mars 2025 et a aussi décalé Elio de Pixar du 1er mars 2024 au 13 juin 2025.

Majors a été arrêté en mars pour étranglement, agression et harcèlement à New York à la suite d’une dispute domestique avec sa petite amie de l’époque, Grace Jabbari, qui a obtenu une ordonnance de protection temporaire complète le mois suivant. En juin, l’acteur a porté plainte pour violences conjugales contre Jabbari, affirmant que c’était lui qui avait été attaqué lors de l’altercation du 25 mars.

Mercredi, Jabbari a été arrêté pour délit d’agression et de méfait criminel en relation avec le conflit domestique. Cependant, le bureau du procureur du district de Manhattan a choisi de ne pas poursuivre l’affaire.

Majors apparaît toujours dans la deuxième saison de Loki, jouant une nouvelle variante de ses personnages méchants Kang et Celui qui Demeure des projets Marvel précédents.

Un procès pour les accusations de délit de Majors devrait commencer le 29 novembre.

