The Batman : Robert Pattinson promet des surprises au DC FanDome

Robert Pattinson tease des surprises pour le DC FanDome concernant The Batman.

Alors que la seconde édition du DC FanDome se tiendra dans quelques semaines, les fans ont hâte de découvrir ce que l’événement réserve cette année. L’un des projets les plus attendus est The Batman et une nouvelle bande-annonce devrait être dévoilée durant la convention virtuelle.

Dans une récente interview avec Variety, la star de Batman, Robert Pattinson, a expliqué ce que les acteurs et l’équipe du film apporteront « beaucoup de petites surprises » au DC FanDome.

« Moi et Zoë [Kravitz] avons fait des trucs. C’est une petite chose amusante », a révélé Pattinson. « Il y a plein de petites surprises pour ça. » L’acteur révèle également qu’il a « vu une partie du film et que c’est vraiment cool ».

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est prévu dans les salles de cinéma le 2 mars 2022.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros