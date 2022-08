Chicago P.D. saison 10 : Un acteur original quitte la série (spoilers)

Un des acteurs originaux de Chicago P.D. quittera la série au cours de la saison 10. Spoilers.

Les fans de Chicago P.D. vont devoir dire au revoir à un acteur de la première heure. Jesse Lee Soffer, qui incarne l’inspecteur Jay Halstead depuis la saison 1 quitte la série policière. Selon Variety, la prochaine saison 10 marquera la dernière saison de l’acteur, qui devrait quitter le drame NBC à l’automne.

« Je tiens à remercier les incroyables fans pour leur soutien indéfectible au cours des 10 dernières années et je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à Dick Wolf et à tout le monde chez Wolf Entertainment, Peter Jankowski, Matt Olmstead, Derek Haas, Michael Brandt, Rick Eid, Gwen Sigan , NBC, Universal Television, mes camarades de casting et notre incroyable équipe », a déclaré Soffer dans un communiqué.

« Créer ce drame d’une heure semaine après semaine a été un travail d’amour de la part de tous ceux qui touchent à la série. Je serai toujours fier de mon temps en tant qu’inspecteur. Jay Halstead. »

La nouvelle survient après que Benjamin Levy Aguilar, qui a joué l’officier de patrouille Dante Torres dans l’épisode du 13 avril « New Guard« , a été promu dans la série pour la saison 10. Dans l’épisode, Halstead a pris l’officier recrue sous son aile pour faire une faveur à Platt (Amy Morton).

On ne sait pas à ce stade comment il s’en ira de la série, surtout maintenant que Halstead a épousé l’inspectrice Hailey Upton (Tracy Spiradakos).

Source : Variety / Crédit ©NBC