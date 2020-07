Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : Fitz est-il la clé de tout ? (Spoilers et promo)

Retour sur l’épisode 10 de la saison finale de Agents of S.H.I.E.L.D. qui offre son lot de rebondissements. Promo de l’avant dernier épisode. SPOILERS.

La dernière saison de Agents of S.H.I.E.L.D. continue son tour de force avec un épisode bien rempli. Tout d’abord, la version plus jeune d’un personnage bien connu des fans de la série a fait son apparition. Pour continuer son chemin vers le chaos et la destruction, Nathaniel Malick a recruté le jeune John Garrett.

Les téléspectateurs auront ainsi reconnu le personnage précédemment joué par le regretté Bill Paxton. Pour jouer sa jeune version, la série en engagé son fils, James Paxton. C’est un joli clin d’œil et James fait complètement justice à son père. Malick montre à John de quoi sera fait son futur ce qui le rend furieux. Malick transfert ensuite les pouvoirs de téléportation de Gordon à John.

Daisy a aussi un moment avec sa mère, Jiaying. Si au départ elle ne voulait pas lui dire qui elle était pour ne pas perturber encore plus la timeline, Malick – qui a les mêmes pouvoirs que Quake – débarque et interrompt leur moment, révélant au passage à Jiaying que Daisy est sa future fille. Cela est un coup de massue pour Jiaying qui réalise qu’elle n’a pas été une bonne mère pour Daisy et qu’elle l’a blessée.

Pour l’empêcher d’en dire plus, Daisy assomme Malick puis il réplique et quand Jiaying tente d’absorber la vitalité de Malick, il réussit à respirer et lui brise le cou avec ses pouvoirs. Daisy est horrifiée. Il semble que sa mère est morte ce qui signifie qu’elle ne naîtra pas.

Ailleurs (avant la confrontation avec Malick), Daisy s’inquiète de la réaction qu’a eu Jemma quand on lui a retiré l’implant dans l’épisode précédent. Clairement, elle s’est souvenue de quelque chose qui l’a dévastée et cela doit avoir un rapport avec Fitz. A ce moment là, on se demande s’il n’est pas mort mais la fin de l’épisode remet cela en question.

En effet, à la fin de l’épisode, Malick et John réussissent à s’emparer du Zephyr et kidnappent Jemma. Malick lui dit alors que Sybil a fait les calculs et qu’à chaque résultat où ils échouent, il y a un point commun : Fitz. Il veut alors qu’elle les mène à lui.

Fitz a clairement un rôle important à jouer dans la phase finale de la série. Qu’il soit vivant où non, il semble être la solution pour vaincre les Chronicoms et Sibyl. Jemma est aussi apparemment en possession d’un secret lourd bloqué par la puce.

La tension est clairement à son paroxysme. Il ne reste plus que deux épisodes avant la fin de la série et la promo de la semaine prochaine montre que Daisy va avoir une rencontre musclée avec sa sœur Kora. Mais cette dernière semble avoir changé de camp et souhaite faire partie du S.H.I.E.L.D.

Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 – Promo 7×11