The Flash saison 7 : Diggle vient aider l’équipe contre les Godspeeds (spoilers et promo)

Découvrez la promo du prochain épisode de The Flash avec Diggle qui vient aider la Team Flash avec leur problème de Godspeeds. Spoilers.

L’épisode 15 de la saison 7 de The Flash a marqué le retour de Godspeed, et plus précisément, de plusieurs Godspeeds. Ils ont attaqué la Team Flash dans STAR Labs avant de se retrouver face à un autre groupe de Godspeeds qui les attaquent avec Flash au milieu. C’est donc une guerre de Godspeeds qui s’annonce dans le prochain épisode.

La semaine prochaine, David Ramsey, alias John Diggle, sera présent dans l’épisode afin de venir en aide à ses camarades de Central City. Dans la promo de l’épisode intitulé P.O.W., on découvre la ville en plein chaos causé par les Godspeeds. L’équipe doit en trouver un pour savoir pourquoi ils se battent et c’est là que Diggle intervient, se présentant en disant qu’il pourrait peut-être les aider.

Plus récemment, Diggle s’est rendu à Gotham City pour un rendez-vous médical afin de traiter des maux de tête qui l’ont amené à croiser Luke Fox (Camrus Johnson) et à avoir une conversation avec Luke qui l’a amené à devenir Batwing dans Batwoman.

Quant à l’histoire de Diggle, lorsqu’il a été vu pour la dernière fois dans le final d’Arrow, il y avait une certaine boite verte qui faisait grandement penser Green Lantern dans ses mains. Le teaser de la semaine prochain montre une brève image de ce moment, on espère ainsi que le sujet sera enfin abordé.

David Ramsey a récemment dit que sa présence dans The Flash et Superman & Lois sera liée à son histoire cosmique, on attend de voir où cela le mène.

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

The Flash saison 7 – Promo 7×16 – P.O.W