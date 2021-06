Batwoman saison 2 : Diggle aide Luke et Kate redevient elle-même ? (Spoilers et promo)

Diggle aide Luke et Kate semble enfin redevenir elle-même dans la saison 2 de Batwoman. Spoilers et promo.

Les dernières semaines ont été éprouvantes pour Luke Fox. Il a survécu à une balle tirée par un Crow et pendant qu’il était inconscient, entre la vie et la mort, il a vu son père décédé qu’il voulait rejoindre. Puis il s’est réveillé dans un monde où l’homme qui a appuyé sur la gâchette n’a aucun remords et n’aura probablement pas de conséquences réelles. Il a donc de nombreuses raisons d’être contrarié et souhaite prendre un peu de recule.

Lorsque Ryan essaie d’offrir un soutien émotionnel, Luke demande du temps pour lui-même. Il a sa propre façon de faire face à l’expérience traumatisante, qui consiste notamment à suivre Tavaroff dans un bar de flics pour une partie de poker très tendue. C’est là qu’il rencontre Diggle (David Ramsey reprenant son rôle d’Arrow), qui dit être en ville pour un contrat pour A.R.G.U.S. mais également un rendez-vous médical pour des maux de têtes.

Diggle, la voix de la sagesse

Il y a de la tension dans l’air alors que Luke affronte Tavaroff dans un tournoi de poker. Diggle veut savoir quelle rancune Luke a avec Tavaroff, et Luke insiste sur le fait que ce n’est qu’un match amical. Russell triche et pense qu’il a gagné le jeu, mais voit ensuite qu’il a été déjoué par Luke, le vrai vainqueur. Après quelques jubilations, Luke suggère qu’ils sortent. Ils échangent des coups dans la ruelle avant que Diggle n’interrompe le combat, révélant qu’il sait que Tavaroff a tiré sur Luke.

Dans un tête-à-tête, Diggle se confie à Luke. Il a également perdu son père très jeune. Il dit à Luke qu’il porte l’héritage de son père et qu’il devrait canaliser cette colère dans la lutte pour la justice. Le conseil semble aider Luke mais avant de pouvoir approfondir leur conversation sur les maux de tête de Diggle, ils repèrent le batsignal dans le ciel – la Bat Team utilise le code Morse pour appeler Luke à l’aide. Clairement, Diggle a insufflé quelque chose en Luke et cela mènera sans aucun doute à la transformation de Luke en Batwing.

La vérité sur Kate éclate

Ailleurs, Jacob et Alice ont fait équipe pour enlever Circe qui est en réalité Kate avec un nouveau visage. Une fois un test ADN effectué, ils ont la confirmation qu’il s’agit bien de Kate mais elle n’est pas encore tout à fait elle-même. Ils essayent de débloquer sa mémoire avec des souvenirs d’enfance mais Circe est toujours très présente en elle. Kate a tout de même des flashs, elle se souvient de quelques moments d’enfance et elle reconnait immédiatement Sophie quand elle la voit. Tout le monde sait désormais que Kate est encore vivante.

Dans le reste de l’épisode, Jacob est arrêté par la police de Gotham qui est dans la poche de Roman Sionis. Il a été transféré dans une prison de Metropolis et appelle Mary pour lui expliquer qu’il comprend maintenant pourquoi Alice est comme elle est. Ce qui lui est arrivé est la même chose qui arrive à Kate avec le personnage de Circe. Il dit à Mary qu’il compte sur elle pour sauver ses sœurs, et elle lui dit qu’elle l’aime.

Dans une scène finale, Sophie se rend compte que Circe a disparu. Confuse au sujet de son identité, Circe retourne voir Roman Sionis et lui demande si elle est vraiment Kate. Roman essaie de la calmer et elle le poignarde dans la main.

La semaine prochaine, comme on le voit dans la promo, Kate continuera de se battre avec son identité. Batwoman se débat alors que Black Mask continue de faire monter les enchères avec Circe comme sa femme de main. De leur côté, Alice et Safiyah se croisent à nouveau.

Batwoman, c’est le dimanche sur la CW.

Batwoman saison 2 – Promo 2×17 – Kane, Kate