Batwoman saison 2 : Un départ, Batwing officiel et teasing de la saison 3 dans le final (SPOILERS)

Retour sur le final de la saison 2 de Batwoman qui voit la naissance d’un héros, tease la saison 3 avec des méchants iconiques et un personnage quitte la série. Spoilers.

La saison 2 de Batwoman vient de se terminer aux Etats-Unis et le public de la série a pu voir l’évolution d’une héroïne qui se cherchait et a enfin fini par trouver sa vocation, elle a embrassé son pouvoir et elle se prépare à faire face à de nouveaux obstacles dans la saison 3 qui a été commandée par la CW.

Avant d’entrer dans le vif du sujet du final, notez qu’un acteur qui était présent depuis la saison 1 quitte la série. Dougray Scott qui jouait Jacob Kane, le père de Kate, Alice et Mary, ne reviendra pas dans la saison 3. Il n’était pas présent dans les deux derniers épisodes de la saison 2.

L’épisode 16, dans lequel il se fait arrêter après avoir dissout les Crows, était donc son dernier épisode. Il était transféré à Metropolis en attente de son procès. S’il s’en va, la showrunner Caroline Dries dit dans un communiqué que « nous laisserons toujours la porte ouverte pour qu’il revienne. Nous lui souhaitons le meilleur ! » Mais pour elle, son histoire arrive à sa fin naturelle.

La mère biologique de Ryan vivante ?

Dans le final de la saison 2, intitulée à juste titre « Power« , Ryan, la Bat Team et Alice (Rachel Skarsten) ont vaincu Black Mask (Peter Outerbridge) et sauvé Kate Kane (Wallis Day) de Circé en restaurant ses souvenirs. Kate décide ensuite de laisser la ville entre les mains de Ryan, Luke et Mary et s’en va à la recherche de Bruce Wayne. Elle dit aussi qu’elle doit rendre visite à son père puis à une amie à National City, qui on se doute, est certainement Kara Danvers alias Supergirl. Elle dit également au revoir à Sophie, l’amour de sa vie, avec qui le timing n’est décidément pas bon.

A la fin, Ryan a rendu visite à Alice nouvellement emprisonnée à l’asile d’Arkham où elle a révélé que la mère biologique de Ryan n’était pas morte en lui donnant naissance et qu’elle était toujours en vie. C’est donc un choc pour Ryan qui va devoir digérer cette information et peut-être retrouver sa mère.

« Je pense que j’ai toujours eu le sentiment quand nous avons commencé cette saison que nous ne nous n’avons jamais vraiment parlé des parents biologiques de Ryan et que cela finirait toujours par être quelque chose qui serait abordé d’une manière très délicate à la Gotham » a déclaré Leslie à EW. « Maintenant que nous savons qu’il y a une possibilité que la mère de Ryan, sa mère biologique est toujours en vie, je suis tellement contente pour la saison 3 parce que c’est juste un tout [nouveau] monde que nous allons pouvoir entrer. »

Poison Ivy prend racine ?

En plus de ses histoires personnelles avec sa mère, Ryan aura également les mains pleines pour nettoyer le désordre créé dans le final de la saison 2 : le parapluie de Pingouin, le chapeau du Chapelier Fou et d’autres trophées de méchants que Circé a volés dans la Batcave sont maintenant dans la nature. Dans les derniers instants de l’épisode, ils se sont échoués sur le rivage, où n’importe qui pouvait les trouver, et l’une des vignes de Poison Ivy a pris racine dans le sol et a commencé à germer. Clairement, ce n’est pas bon signe pour Gotham mais Javicia Leslie a hâte de plonger dans ces histoires.

« C’est tellement épique » , dit-elle. « Ce sont littéralement beaucoup de vos méchants épiques de Batman, nous avons toutes leurs armes et elles ont toutes été relâchées dans la rivière et les gens vont les trouver et vous allez découvrir les effets que ces armes ont sur ces citoyens normaux de Gotham et puis devenir comme ces super-vilains, et ça va être tellement amusant. J’ai vraiment hâte ! Je suis contente parce que nous sommes sur le point de commencer le tournage de la saison 3 et j’ai hâte de lire les scripts et de voir où cela nous mène. »

Au revoir Kate

Concernant le départ de Kate, Leslie confie : « J’adore l’au revoir de Kate parce que j’avais l’impression que ce n’était pas un adieu pour toujours », dit Leslie. « Donc, c’est pour moi, un vrai passage de flambeau, un vrai passage de pouvoir. Et je ne pense pas que nous ayons jamais vraiment eu ça tout au long de la saison, nous n’avons jamais eu un moment où Kate et Ryan ont pu vraiment passez le flambeau et dire : « C’est ton tour. » »

Est-ce que cela signifie qu’elle ne reviendra plus ? Pour le moment, on ne sait pas si Wallis Day reviendra mais il semble que ce ne soit pas prévu. On espère tout de même la revoir parce qu’elle a fait un très beau boulot dans le rôle. Lorsque Leslie a rejoint la série l’année dernière, elle savait que la prédécesseur de Ryan serait recastée et réintroduite au milieu de la saison afin qu’ils puissent donner au personnage un bon départ.

« Nous voulions vraiment rendre justice au personnage », explique Leslie. « Et donc, je pense que nous avons fait un si bon travail, et embaucher Wallis était tellement cool parce que j’ai l’impression qu’elle correspond non seulement au rôle, mais elle entre aussi parfaitement dans notre famille. Et donc, ça a été vraiment amusant de pouvoir être Batwoman tout en étant capable de jouer avec le personnage de la Batwoman originale. »

Luke devient officiellement Batwing

Dans la perspective de la saison 3, Leslie est particulièrement enthousiaste à l’idée d’explorer le nouveau partenariat de Ryan contre le crime avec Luke, qui a finalement enfilé le costume du héros de DC Batwing dans le final. On a ainsi pu enfin voir la naissance du super-héros qui fera équipe avec Batwoman. Luke découvre que le costume qu’il a imaginé enfant comme un « Batman Noir », a été confectionné par son père.

« Il va être tellement amusant » , dit-elle. « C’est drôle parce que Cam travaille beaucoup à l’intérieur, donc il ne connaît pas la difficulté de filmer dehors à Vancouver la nuit sous la pluie, alors j’ai hâte de le voir souffrir avec moi. »

L’actrice espère également que Ryan fera des progrès dans le domaine de la romance la saison prochaine. « En tant qu’actrice, j’ai hâte que Ryan ait son histoire d’amour et explorer une romance, c’est tellement amusant. C’est tellement beau, c’est tellement tendre à l’écran », dit-elle.

La saison 2 de Batwoman a eu ses hauts et ses bas. Le départ de Ruby Rose a rendu la tache difficile pour la showrunner mais elle a trouvé le bon moyen d’honorer Kate et de conclure son histoire sans la tuer. Il y a clairement de la place pour s’améliorer, mais la saison 2 n’est pas complètement ratée, elle offre de beaux moments.

Batwoman revient le 13 octobre 2021 sur la CW pour la saison 3.

Source : EW / Crédit ©CW