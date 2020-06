Wonder Woman 1984 : Une armure dorée façon Batsuit pour l’Amazone

L’armure dorée de Wonder Woman dans Wonder Woman 1984 est comparée au Batsuit de Batman.

Wonder Woman 1984 s’inspire de la vision de Christopher Nolan sur le costume de Batman. La créatrice de costumes de Dark Knight Lindy Hemming a parlé de donner vie à l’armure dorée de Wonder Woman pour le prochain film.

Hemming a expliqué que l’armure dorée est composée d’un « sous-vêtement fantastique » fait de « minuscules panneaux d’uréthane » appliqués à une combinaison, sur lesquels des articles en polyuréthane peints en or et imprimés en 3D créés par Pierre Bohanna ont été ajoutés. La créatrice de costumes compare ensuite l’armure dorée au costume « en forme de tatou »’ de Batman.

Elle explique : « C’est comme le Batsuit. Une articulation en forme de tatou signifie que la personne peut se déplacer, se tordre et tourner, et elle reviendra à sa position précédente. Cela dit, ce n’était pas agréable à porter – et aucune armure d’aucune sorte n’est agréable à porter ! »

L’armure dorée est l’une des pièces les plus emblématiques de l’arsenal de Wonder Woman dans les comics. Pour Hemming, le défi de créer l’armure était de reconstituer le tout de telle manière que des parties du costume pouvaient être portées pour différents plans tout en présentant l’illusion d’être l’armure complète.

Elle explique : « [Gal Gadot] pouvait porter une partie de l’armure. Elle pouvait donc avoir les jambes libres pendant qu’elle était filmée de la taille vers le haut. Et les ailes étaient enlevées lorsqu’elles n’étaient pas nécessaires, ce qui était souvent le cas. Patty voulait que les ailes deviennent « une formation de boucliers composée d’une seule femme », afin que personne ne puisse l’attaquer. »

Pour réussir l’effet, Hemming a créé plusieurs ensembles d’ailes, dont quelques-unes avaient des structures en forme de cage à l’arrière pour faciliter les prises de vue de Gal Gadot portant les ailes.

Wonder Woman 1984 est de nouveau signé Patty Jenkins et interprété par Gal Gadot dans le rôle-titre. Le film réunit Chris Pine sous les traits de Steve Trevor, Kristen Wiig dans le rôle de Cheetah, Pedro Pascal dans celui de Max Lord, Robin Wright dans celui d’Antiope et Connie Nielsen dans celui d’Hippolyta.

Rendez-vous en salle le 30 septembre prochain pour Wonder Woman 1984.

Crédit ©Warner Bros