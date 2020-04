Journées Star Wars : Une convention virtuelle les 4 et 5 mai – May the 4th

Les fans de Star Wars auront droit à une convention virtuelle les 4 et 5 mai, journées consacrées à la franchise.

La journée Star Wars, à savoir le 4 mai (May the 4th) sera célébrée par les fans de la franchise via une convention virtuelle. En effet, Reedpop, la société derrière le Comic Con New York, organise un événement qui aura lieu la semaine prochaine sur deux jours, lundi 4 et mardi 5 mai.

Cet événement se nomme An Online Revelry : May the 4th Be With You and Revenge of the 5th. Les fans auront droit à plusieurs activités en live de chez eux dont des live-tweet des films et des épisodes de Star Wars: The Clone Wars et Star Wars: Rebels, ainsi que des sessions de questions / réponses et des discussions avec les scénaristes et les doubleurs associés à la franchise.

Des anecdotes et des quiz seront également disponibles et les fans de Star Wars pourront gagner des prix pour leurs efforts. L’événement aura lieu sur les nombreux comptes de réseaux sociaux de Reedpop, y compris New York Comic Con, C2E2, BookCon, Emerald City Comic Con et Florida SuperCon, sur Twitter et Facebook.

En pleine pandémie de COVID-19, c’est un bon moyen pour les fans de se retrouver virtuellement pour continuer de célébrer la franchise.

Source : THR / Crédit ©Lucasfilm/DR