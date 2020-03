Suicide Squad : David Ayer explique la scène avec Joker et les vêtements de bébé

Le réalisateur David Ayer explique la scène de Suicide Squad avec Joker et les vêtements de bébé.

Alors que la moitié de la planète est confinée à la maison, les gens regardent des films et des séries plus que jamais. Récemment, un spectateur a regardé le film Suicide Squad avec sa famille et après le visionnage, il a demandé à David Ayer sur Twitter ce que signifiait les vêtements de bébé avec le Joker. Il se demandait si c’était parce qu’il avait tuer des bébés.

Ayer a donné une explication assez simple : « Non, c’est plus innocent. Harley voulait une famille normale avec Joker, d’où le bébé dans sa vision. J’ai pensé qu’elle aurait sans cesse harcelé Mr. J au sujet d’avoir un enfant. Il a donc demandé à Mr. Frost d’acheter des grenouillères. Le cercle représente la façon dont il voit Harley. »

No it’s more innocent. Harley wanted a normal family with Joker hence the baby in her vision. I figured she would have endlessly pestered Mr. J about having a kid. So he had Mr. Frost buy some onesies. The circle represents how he sees Harley. https://t.co/EGQCMiWFbo

— David Ayer (@DavidAyerMovies) March 29, 2020