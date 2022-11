Andor : Une demande plus forte que House of the Dragon

La série Star Wars Andor a finalement réussi à renverser House of the Dragon de son trône de fer en termes de demande moyenne.

Disney+ a réussi à dompter le dragon de HBO aux Etats-Unis. Selon de nouveaux rapports et analyses, la série Star Wars Andor a finalement réussi à renverser House of the Dragon de son trône de fer en termes d’audience moyenne à la demande.

La demande a considérablement augmenté de 7% pendant les vacances de Thanksgiving alors que c’était le final de la série. C’est 37,7 fois de plus le niveau moyen de la demande de House of the Dragon (33,9) sur la base de facteurs tels que le streaming, téléchargements, réseaux sociaux et buzz général.

Si c’est une bonne nouvelle pour Disney et Star Wars qu’Andor ait connu un pic de demande, il faut souligner certains facteurs contextuels. Évidemment, House of the Dragon a terminé sa saison 1 le 23 octobre, donc il occupait la première place pour la demande longtemps, ce qui est plutôt bien pour HBO.

En outre, les données montrent clairement qu’Andor est toujours à la traîne par rapport aux précédentes séries de Star Wars Obi-Wan et Le Livre de Boba Fett, et loin derrière The Mandalorian. Cela dit, à l’exception de House of the Dragon, la demande d’Andor a largement dépassé les séries suivantes, qui étaient Entretien avec un Vampire de AMC (27,7) suivi de Périphérique d’Amazon (25,4) et de la nouvelle série animée, Chainsaw Man (24,5).

Pendant les vacances de Thanksgiving, Andor a été diffusé sur les principales plateformes de Disney aux Etats-Unis, notamment FreeForm, FX et Hulu. En plus de l’anticipation du final, cela a donné un beau coup de pouce à la série qui a attisé la curiosité du public.

Source : Parrot Analytics / Crédit ©Disney+