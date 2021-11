Doctor Strange 2 : Benedict Cumberbatch explique les reshoots

Benedict Cumberbatch explique les reshoots du film Doctor Strange in the Multivers of Madness.

Il a récemment été annoncé que le film Doctor Strange in the Multivers of Madness repartirait en tournage pour de longs reshoots. Si les reshoots sont assez communs pour les films de super-héros, le fait que Doctor Strange 2 reparte en tournage pour six semaines a inquiété les fans.

Alors que Doctor Strange in the Multivers of Madness a réussi à garder son contenu secret jusqu’à présent, il y a eu des spéculations selon lesquelles le film pourrait avoir subi des réécritures qui ont conduit aux nouvelles prises de vue en cours. Cependant, Benedict Cumberbatch a révélé que ce n’était pas le cas et qu’il y avait une raison beaucoup plus simple pour le tournage supplémentaire.

Dans une interview Empire Magazine, l’acteur a déclaré: « Nous sommes en plein tournage de reshoots et nous travaillons incroyablement dur pour faire fonctionner un calendrier pour réaliser le plein potentiel du film – des parties que nous voulons faire mieux mais aussi des morceaux qui étaient tout simplement impossibles à faire le jour même à cause de la logistique, du COVID, etc. Tout est un peu plus lent. »

La situation sanitaire a mis beaucoup de productions en retard et a ralenti beaucoup de projets. Ces reshoots ne sont pas surprenants. Les productions prévoient toujours quelques semaines de reshoots au cas où ils réalisent en post-production que certaines scènes ne marchent pas. Cependant, ces derniers temps, avec les délais de tournage et la pandémie, il est difficile de tour faire dans les temps.

Benedict Cumberbatch reprend son rôle de sorcier. Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor devraient également reprendre leurs rôles du film original en tant que, Wong et Karl Mordo, respectivement. Et comme confirmé, Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff. La jeune Xochitl Gomez aura également un rôle dans le film, celui d’America Chavez.

A la réalisation de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Sam Raimi qui prend le relais après le départ de Scott Derrickson. Cependant, si Derrickson ne réalise pas le film, il reste producteur exécutif de la suite.

Le film est désormais prévu en France pour le 4 mai 2022.

Source : Empire Magazine / Crédit ©Marvel