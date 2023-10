Friends : Hollywood réagit au décès de Matthew Perry alias Chandler Bing

Matthew Perry nous a quittés. L’acteur de Friends est décédé à l’âge de 54 ans. Les personnalités d’Hollywood et ses collègues lui rendent hommage.

C’est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de Matthew Perry. Le comédien, qui a été nommé 5 fois aux Emmy Awards pour son rôle dans la série culte Friends, a été retrouvé inconscient hier dans son jacuzzi en fin d’après-midi à son domicile de Los Angeles par les premiers secours qui n’ont pas pu le réanimer. Aucun acte criminel n’a été signalé et aucune drogue n’a été trouvée.

La mort soudaine et tragique de l’acteur de Friends a touché une corde sensible et nombre de ses collègues et fans d’Hollywood ont exprimé leurs condoléances.

Warner Bros. TV, qui a produit Friends, a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes dévastés par le décès de notre cher ami Matthew Perry. Matthew était un acteur incroyablement doué et un membre indélébile de la famille Warner Bros. Television Group. L’impact de son génie comique s’est fait sentir dans le monde entier et son héritage perdurera dans le cœur de nombreuses personnes. C’est un jour déchirant et nous envoyons notre amour à sa famille, à ses proches et à tous ses fans dévoués. »

NBC, la chaine qui a diffusé Friends puis Go On, une autre série de Perry, a ajouté : « Nous sommes incroyablement attristés par le décès trop précoce de Matthew Perry. Il a apporté tellement de joie à des centaines de millions de personnes à travers le monde grâce à son timing comique parfait et son esprit ironique. Son héritage perdurera à travers d’innombrables générations. »

Le compte officiel Warner Bros TV sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a partagé : « Nous sommes dévastés d’apprendre le décès de Matthew Perry. Il était un véritable cadeau pour nous tous. Notre pensée va à sa famille, à ses proches et à tous ses fans. »

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/sAGMLmu5ki — Warner Bros. TV (@warnerbrostv) October 29, 2023

Maggie Wheeler, qui jouait le rôle de Janice, la petite amie de Chandler dans Friends, a déclaré que la joie que Perry a apportée à « tant de personnes » au cours de sa « vie trop courte perdurera ». « Je me sens tellement bénie par chaque moment créatif que nous avons partagé », a-t-elle écrit sur Instagram.

Morgan Fairchild, qui jouait le rôle de Nora Bing, la mère de Chandler, a déclaré : « J’ai le cœur brisé par la mort prématurée de mon ‘fils’… La perte d’un jeune acteur aussi brillant est un choc. »

Viola Davis, lauréate d’un Oscar, a écrit : « C’est dévastateur. Ton livre a touché tant de gens qui me tiennent à cœur. Les gens que personne ne voit et les plus jetables. C’était un cadeau. Au-delà de la joie que tu as apportée à beaucoup, ton cœur régnait en maître. Repose-toi bien… sache que tu as apporté de l’amour. »

View this post on Instagram A post shared by VIOLA DAVIS (@violadavis)

Thomas Lennon, qui a joué avec Perry dans le reboot de The Odd Couple par CBS, a posté « Bonne nuit, mon ami ».

View this post on Instagram A post shared by Thomas Lennon (@thomaspatricklennon)

Laura Benanti a joué avec Perry dans Go On, écrit : « Matty était généreux, brillant et d’un talent sans précédent. Quelle perte dévastatrice. Puisse sa mémoire être une bénédiction. »

View this post on Instagram A post shared by Laura Benanti (@laurabenanti)

Selma Blair, qui a joué le rôle de Wendy dans Friends pendant un épisode et qui était très ami avec Perry, écrit sur Instagram : « Mon plus vieil ami garçon. Nous aimions tous Matthew Perry, et moi particulièrement. Tous les jours. Je l’aimais inconditionnellement. Et lui moi. Et je suis brisée. J’ai le cœur brisé. Fais de beaux rêves Matty. Fais de beaux rêves. »

View this post on Instagram A post shared by Selma Blair (@selmablair)

Dans son Instagram Story, Natasha Henstridge, qui a joué auprès de Perry dans le film Mon Voisin le Tueur, a écrit : « Tu es un homme magnifique. Tu as apporté tellement de rire et d’amour à ce monde. Tu nous manqueras pour toujours et nous ne t’oublierons jamais. »

Paget Brewster, qui a joué Kathy dans Friends, a écrit : « Je suis vraiment triste d’entendre [la nouvelle] à propos de @MatthewPerry. Il était adorable avec moi dans Friends puis à chaque fois que je l’ai vu dans les décennies qui ont suivi. S’il vous plait, lisez son livre. C’était son héritage d’aider. Mais il ne reposera pas en paix. Il est déjà trop occupé à faire rire tout le monde là-haut. »

I’m so very sad to hear about @MatthewPerry. He was lovely to me on Friends and every time I saw him in the decades after. Please read his book. It was his legacy to help. He won’t rest in peace though.. He’s already too busy making everyone laugh up there. — paget brewster (@pagetpaget) October 29, 2023

Se joignant aux nombreux hommages rendus à l’acteur, Justin Trudeau, le Premier Ministre canadien, a aussi eu des mots touchants pour celui qui était son camarade de classe quand ils étaient enfants : « Le décès de Matthew Perry est triste et bouleversant. Je n’oublierai jamais nos jeux dans la cour d’école, et je sais que les gens du monde entier n’oublieront pas la joie que tu leur as apportée. Merci pour tous les rires, Matthew. Tu étais aimé, et tu seras regretté. »