The Flash saison 7 : John Diggle arrive bientôt à Central City (synopsis épisode 16)

Synopsis de l’épisode 16 de la saison 7 de The Flash avec David Ramsey de retour en John Diggle.

Après sa visite à Gotham John Diggle arrive bientôt à Central City. David Ramsey sera en effet présent dans l’épisode 16 de la saison en cours de The Flash intitulé P.O.W. La semaine dernière, l’acteur a fait une apparition dans Batwoman et sera donc ensuite dans The Flash. Mais ce n’est pas tout puisqu’il apparaitra également dans les trois autres séries de l’Arrowverse Supergirl, Legends of Tomorrow et Superman & Lois.

Avant ça, Diggle reviendra donc à Central City pour aider Barry contre l’un de ses ennemis, Godspeed. En effet, selon le synopsis de l’épisode : « John Diggle arrive à Central City avec une arme pour aider Barry à arrêter la guerre contre Godspeed. Pendant ce temps, le nouveau lien d’Allegra (Kayla Compton) et d’Ultraviolet (Alexa Baraja Plante) est mis à l’épreuve, tandis que Joe (Jesse L. Martin) et Kristin Kramer (Carmen Moore) sont pourchassés par un ancien collègue à elle. »

La présence de Diggle à travers les autres séries de l’Arrowverse est réconfortante pour les fans, il apporte un bout d’Arrow avec lui depuis que la série s’est arrêtée l’année dernière. Il reste une part intégrante de cet univers et les fans espèrent surtout voir les retombées de la boite mystérieuse qui fait grandement penser à Green Lantern. Et apparemment, ses apparitions diverses sont en lien avec ça.

« Nous nous sommes donné beaucoup de mal au fil des ans pour faire de Diggle l’un des personnages les plus ancrés. Chaque fois qu’il allait vite avec Flash, il vomissait et il était toujours étonné de voir quelqu’un voler », a expliqué Ramsey dans une récente interview avec TVLine.

« Toutes ces choses étaient un peu d’un autre monde pour lui, parce qu’il était un héros très attaché à la terre. Et après Crisis, il a récupéré sa femme, qui a été enlevée par le Moniteur, et il a récupéré sa fille Sara, qui a été effacée de l’existence par Flashpoint. Donc, une partie de l’histoire de Diggle est que la dernière chose qu’il voudrait faire maintenant est de recevoir une invitation de quelque chose d’un autre monde, parce qu’il a enfin retrouvé sa famille et qu’il a perdu son meilleur ami à cause d’un autre monde. »

Pour le moment, Diggle n’est pas près à embrasser ce qu’il y a dans cette boite : « Alors il a refusé le invitation de tout ce qu’il y avait dans la boîte, mais il y a des conséquences à cela, et cette histoire, ce qu’il fera ensuite, fait partie de ce que nous racontons tout au long de ces quatre épisodes. »

Cet épisode de The Flash avec Diggle sera diffusé le 6 juillet prochain, en attendant, la bande-annonce du prochain épisode est à voir ici.

Source : Comicbook, TVLine / Crédit ©CW