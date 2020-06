Marvel : Anthony Mackie sur le manque de diversité dans le MCU

Anthony Mackie s’exprime sur le manque de diversité dans le MCU et les studios Marvel, devant et derrière la caméra.

Depuis plusieurs semaines, la conversation sur le racisme s’est amplifiée, dans tous les domaines. Depuis la mort de Geoge Floyd, des manifestations ont éclatés un peu partout et le mouvement Black Lives Matter est enfin entendu mais il y a encore du boulot à faire. Tant que le racisme systémique ne s’arrêtera pas et qu’il n’y a pas de changement à un haut niveau, rien ne changera.

Anthony Mackie se prépare à jouer le rôle principal dans la série spin-off de Captain America, The Falcon and the Winter Soldier, qui arrivera bientôt sur Disney +. Mais malgré son nouveau statut de lead dans sa propre série, Mackie a révélé dans une interview pour Variety avec Daveed Diggs (Snowpiercer) qu’il pensait toujours que le MCU n’embauchait pas suffisamment de talents noirs, à la fois devant et derrière la caméra.

« Quand The Falcon and the Winter Soldier sort, je suis le lead. Lorsque Snowpiercer sort, tu es le lead. Nous avons le pouvoir et la capacité de poser ces questions. Cela m’a vraiment dérangé d’avoir fait sept films Marvel où chaque producteur, chaque réalisateur, chaque cascadeur, chaque costumier, chaque sono, chaque personne était blanche. »

Le manque de diversité dans les films MCU a beaucoup été critiqué ces dernières années. À bien des égards, Black Panther a été créé en réponse à ces critiques. Disney a largement souligné le fait qu’ils avaient engagé presque exclusivement des acteurs et des membres de l’équipe Noirs pour raconter l’histoire du premier super-héros Noir du MCU. Mais Mackie pense que cette stratégie de Disney est encore plus raciste.

« Ensuite, quand on fait Black Panther, il y a un réalisateur Noir, un producteur Noir, vous avez un créateur de costumes Noir, vous avez un coordinateur de cascadeurs Noir. Et je me dit que c’est plus raciste qu’autre chose, » dit Mackie.

Il ajoute : « Parce que si vous embaucher les Noirs que pour le film noir, est-ce que vous dites qu’ils ne sont pas assez bons quand vous avez un casting principalement blanc ? Embauchez la meilleure personne pour le travail. Même si cela signifie que nous allons avoir les deux meilleures femmes,[ou] nous allons avoir les deux meilleurs hommes. »

Est-ce que ces commentaires vont lui attirer des ennuis ? Peut-être, mais en tout cas, il dit ce qu’il pense. Ce qui est certain, c’est qu’il a raison sur un point, en tant qu’un des rares acteurs Noirs du MCU en position de lead, il se doit de parler pour faire changer les choses.

De leur côté, Kevin Feige et les autres dirigeants chez Marvel ont promis que les futurs films du MCU seront beaucoup plus diversifiés en termes de race et de représentation des genres et de sexualité. Outre la série de Mackie, une suite de Black Panther est en préparation, le film solo de Black Widow sortira enfin bientôt et le film Shang-Chi présentera le premier super-héros asiatique solo du MCU.

Il y a également le film Eternals, qui dévoilera le premier personnage LGBTQ+ de la franchise, ainsi qu’un super-héros sud-asiatique joué par Kumail Nanjiani. Le prochain film de Captain Marvel devrait également présenter l’arrivée de la super-héroïne sud-asiatique Ms Marvel. Et bien sûr, Thor Love and Thunder fera le portrait d’une Valkyrie ouvertement queer. Si elle fait déjà partie du MCU, sa sexualité n’a jamais été explicite dans les films précédents.

Source : Variety / Crédit ©Marvel