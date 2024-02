The Crow : Premières images de Bill Skarsgard dans le remake

Premières images de Bill Skarsgard et FKA Twigs dans le remake de The Crow.

Après des années dans l’enfer du développement, le remake de The Crow est enfin sur le point de sortir avec Bill Skarsgard dans le rôle principal, plus de trente ans après la tragédie qui a frappé Brandon Lee.

Dans cette nouvelle version réalisée par Rupert Sanders, Skarsgård incarne le rôle du rockeur gothique Eric Draven, qui est brutalement assassiné avec sa petite amie Shelly (FKA Twigs), lorsque les démons du passé de Shelly (incarné par Danny Huston) les rattrapent. Pris dans un état d’incertitude entre les vivants et les morts, Eric entreprend de venger leur mort, parcourant la frontière très fine entre le monde naturel et le monde surnaturel.

Sur ces premières images, dévoilées par Vanity Fair, on découvre un look différent de celui de Brandon Lee qui rappelle étrangement le Joker de Jared Leto, couvert de tatouages avec une coupe mulet.

« Ce qui m’a attiré vers cela, c’est l’opportunité de créer une romance sombre, quelque chose qui traite de la perte, du chagrin et du voile éthéré entre la vie et la mort et de le traverser », a expliqué Sanders à Vanity Fair.

Concernant Skarsgård, il confie : « Je pense que la beauté de Bill est qu’il est d’une beauté troublante, et qu’au fur et à mesure qu’il se transforme à travers sa perte, il devient cette chose qu’il ne peut même pas contrôler. C’est la fameuse phrase : « Celui qui combat les monstres doit veiller à ne pas en devenir un ».

Et en rapport à ce nouveau look pour le personnage, il explique : « Ce look, c’était moi dans les années 90, quand on squattait à Londres, mélangé à des influences modernes comme les chanteurs Post Malone et Lil Peep. J’espère que les gens qui ont 19 ans aujourd’hui le regardent et se disent : « Ce type, c’est nous ». Cette image illustre le début de sa transformation en Crow. C’est le moment où l’on se rend compte que de mauvaises choses arrivent. »

Si Sanders indique clairement que son nouveau film est une vision totalement différente des sources de James O’Barr, il le considère également comme une sorte d’hommage à la mémoire de Lee. « Évidemment, c’était une terrible tragédie, et c’est définitivement quelque chose que nous avons toujours eu à l’esprit lors de la réalisation du film », dit-il.

« Brandon était une voix originale et je pense qu’il sera toujours synonyme de The Crow et j’espère qu’il est fier de ce que nous avons fait et de la façon dont nous avons ramené l’histoire. Son âme est bien vivante dans ce film. Il y a une vraie fragilité et une vraie beauté dans sa version de The Crow, et je pense que Bill a le sentiment d’en être le successeur. »

The Crow sort le 5 juin 2024.

Source : Vanity Fair / Crédit ©Metropolitan FilmExport