Spider-Man : Tom Holland incertain de son avenir dans le rôle

Après Spider-Man No Way Home, Tom Holland incertain de son futur dans le rôle du super-héros.

La fin de Spider-Man No Way Home a tout en place pour que Tom Holland revienne dans le rôle, cependant, l’acteur ne sait pas s’il remettra le costume à nouveau. Attention, la suite révèle la présence d’acteurs dans le film.

***Spoilers***

Dans une interview avec Deadline, Holland a révélé son état d’esprit sur le fait de jouer le personnage à l’avenir tout en parlant avec les autres acteurs de Spidey Tobey Maguire et Andrew Garfield.

« La réponse véridique – et j’ai fait toute une tournée de presse où tout ce que je fais, c’est mentir – la vérité est que, et vous n’allez pas aimer la vérité, je ne connais pas la réponse à cette question », a déclaré Holland concernant son avenir dans le rôle.

« Ce film était pour moi aussi spécial qu’une expérience puisse jamais l’être », a-t-il poursuivi. « Partager l’écran avec ces gars-là. Jouer Spider-Man pourrait être une expérience assez aliénante parce que, vous savez, nous sommes les trois seuls gars à l’avoir fait. Alors partager ça avec vous deux, ça a été une expérience tellement merveilleuse, dont je garde de si beaux souvenirs. »

« Je ne sais pas », a-t-il ajouté à propos de ce que l’avenir lui réserve en tant que Spidey. « Je sais que j’aime ce personnage et je sais que je ne suis pas prêt à dire au revoir. »

Il a poursuivi: « Mais s’il est temps pour moi de dire au revoir, alors je le ferai avec fierté, sachant que j’ai réalisé tout ce que je voulais avec ce personnage, et le partager avec ces gars restera à jamais l’une des expériences les plus spéciales de ma carrière. Donc, si c’est le moment, c’est le moment. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas le cas. Mais pour le moment, je ne sais pas. »

Avant la sortie de Spider-Man No Way Home, la productrice Amy Pascal avait confié à Fandango qu’un nouveau film était en préparation et que Sony Pictures continuerait sa collaboration avec Marvel Studios et Kevin Feige a confirmé qu’un quatrième volet était en développement.

Est-ce que les choses ont changé ou est-ce que ce quatrième volet se fera sans Tom Holland ? Pour l’acteur, il y avait définitivement un sens de point final. « Il y avait définitivement un sentiment pour moi, en tant qu’acteur, que c’était la dernière fois que je pouvais potentiellement enfiler le costume », a également déclaré Holland dans l’interview de Deadline. « Donc, une grande partie de cette émotion est venue de l’acte de dire au revoir, qui est l’un des plus grands thèmes de ce film. »

Holland a déjà précédemment exprimé ce sentiment que c’était peut-être bien la fin pour lui dans le rôle. Et à 25 ans, il a aussi confié qu’il ne se voyait pas jouer le rôle après ses 30 ans. On attend de voir ce que l’avenir lui réserve.

