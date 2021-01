WandaVision : Quelqu’un d’autre contrôle Wanda et la fausse réalité ? (Théorie)

Nouvelle théorie sur le fait qu’une personne extérieure contrôle Wanda et cette nouvelle réalité dans laquelle elle vit dans WandaVision.

La série WandaVision continue de se faire poser des questions. Pourquoi Wanda et Vision vivent-ils dans ce monde de sitcoms en constant changement ? Pourquoi les habitants de Westview sont-ils aussi étranges ? Wanda est-elle contrôlée par une personne extérieure où est-ce de son propre chef ?

Pendant longtemps, on a émis l’hypothèse que WandaVision est fortement inspirée par le scénario du comic House of M où une Scarlet Witch en deuil a changé la réalité. Étant donné que la version MCU de la super-héroïne possède les mêmes pouvoirs et peut maîtriser la réalité, la déduction évidente est que Wanda a créé le monde que nous voyons dans la série pour faire face à la mort de Vision.

Mais selon une théorie de Movieweb, il y a une autre possibilité, qui serait que Wanda n’a pas volontairement créé la bulle artificielle à l’intérieur de la ville très réelle de Westview, mais quelqu’un d’autre utilise ses pouvoirs pour la contrôler ainsi que la ville de fortune et reprogramme constamment ses habitants. Une théorie précédente parle de l’implication possible d’Hydra.

Pour le moment, la théorie la plus probable est que Wanda est à l’origine de tout ça. Elle aurait créé une illusion de Vision puisqu’ils étaient connectés par la pierre de l’Ame. Il semble aussi qu’elle ait le contrôle sur les événements puisqu’elle remonte le temps quand il se passe quelque chose qui la dérange.

Une tierce personne non identifiée

Mais Wanda est-elle celle qui contrôle aussi les autres habitants de la ville ? Il semble que ce n’est pas elle qui a la main sur eux. De temps en temps, ils ont l’air de comprendre qu’il se passe quelque chose d’anormal et ils boguent. La théorie de MovieWeb dit qu’une tierce personne est aux commandes et voulait qu’elle ait des enfants.

Même Wanda a oublié son passé et semble s’en souvenir par petits morceaux. Parce que selon le site américain, le troisième épisode de WandaVision peut avoir laissé entendre que si Wanda peut créer des êtres vivants, elle ne peut pas les contrôler ou utiliser sa magie sur eux de quelque manière que ce soit.

Aussi, que ce soit Dottie, Agnes ou Herb, les habitants de Westview semblent savoir quelque chose mais ils sont manipulés et on les empêchent de parler. Il y a aussi les Hart qui sont immédiatement reprogrammés après que M. Hart a failli s’étouffer durant leur diner. Est-ce l’œuvre de Wanda ou de quelqu’un d’autre ?

Le SWORD à la rescousse ?

Il y a également la présence de Geraldine qui se trouve être Monica Rambeau. Elle est un élément extérieur qui semblait être là pour aider Wanda à sortir de Westview. Elle est clairement un agent du SWORD et la théorie à son sujet est que l’hélicoptère miniature vu dans l’épisode 2 était un véritable appareil avec lequel elle est entrée dans Westview, mais la personne qui tire les ficelles l’a fait crasher.

Monica est ensuite devenue Geraldine et a oublié qui elle était avant cette interaction avec Wanda à propos des bébés et de Pietro. Elle a seulement réussi à se souvenir d’une partie de la raison pour laquelle elle est venue avant que Wanda ne la renvoie s’écraser dans le monde réel.

Pour résumer, Wanda peut contrôler ce dont Vision se souvient parce qu’elle l’a créé grâce à leur connexion partagée via la pierre de l’âme. Mais elle ne peut pas contrôler les gens de Westview parce que quelqu’un utilise ses pouvoirs pour diriger les choses. Alors que les gens sont quelque peu conscients de ce qui se passe et ont des moments de lucidité, ce « quelqu’un » reprogramme constamment les gens pour s’assurer que personne ne fasse en sorte que Wanda se souvienne de son passé et sorte de cette fausse réalité.

Notez bien que ce ne sont que des théories et des spéculations. Les événements se déroulent doucement et la série finira, tôt ou tard, par révéler le fond des choses.

WandaVision, c’est le vendredi sur Disney+.

Source : MovieWeb / Crédit © Disney+