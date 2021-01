Wandavision : Des premières réponses dans le prochain épisode concernant SWORD ?(teaser)

Découvrez un extrait autour du personnage de Gwendoline de l’épisode 4 de Wandavision qui offre de première réponse sur la présence du personnage dans Westview

Il est certain que le monde de Wanda est un monde fantastique créée par cette dernière dans Wandavision.

Un monde assurément inspiré par les sitcoms et séries avec lesquelles elle a grandi en Sokovie, qui lui ont donné une vision particulière de l’Amérique avant qu’elle ne rencontre et rejoigne les Avengers. Un monde qu’elle contrôle en partie, puisqu’elle semble elle-même sous l’emprise d’autre chose.

Aucun réel indice sur cette entité qui la contrôle dans son fantasme de vie parfaite avec l’être qu’elle aime n’a été dévoilé dans les trois épisodes qui ont été diffusés jusqu’ici. Si dans le troisième on découvre enfin le monde réel à sa fin, après l’éviction de Gwendoline alias Monica Rambeau dans la vraie vie, un nouvel extrait montre comment cette dernière – membre de l’agence SWORD, chargée de monitorer les super-héros – est entrée dans le monde de Wanda sans qu’elle ne s’en aperçoive.

On la voit accompagnée de Jimmy Woo ( Randall Park). On découvre d’ailleurs que c’est lui qui communiquait avec Wanda à travers la radio dans l’épisode 2, lui demandant qui lui imposait cela. On pourrait d’ailleurs supposer que c’est Monica qui se cachait dans le costume d’apiculteur qu’on a pu voir précédemment.

Ce qui pourrait présager plus de réponses dans les prochains épisodes de Wandavision, au-delà d’être majoritairement centrés sur Wanda, Vision et les habitants de Westview. On peu espérer donc plus d’explications concernant les enjeux de ce monde et de cette naissance innatendu, ainsi que le retour de Vision, normalement disparu depuis Endgame. Ainsi que que le réel emplacement de ce monde fictif autour de Wanda, grâce à ces scènes entre Monica et Jimmy.

Pour le savoir il faudra attendre ce vendredi 9h sur Disney+.

Crédit photos ©Marvel