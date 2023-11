Avengers The Kang Dynasty : Le créateur de Loki à l’écriture du film

Michael Waldron, le créateur de la série Loki, est annoncé à l’écriture du film Avengers The Kang Dynasty.

Michael Waldron a été choisi pour écrire Avengers The Kang Dynasty de Marvel Studios. Le scénariste qui était déjà prêt à écrire Avengers : Secret Wars, l’épisode qui suivra Avengers The Kang Dynasty, écrira désormais les deux suites d’Avengers.

Waldron est devenu l’un des esprits créatifs les plus fiables de Marvel ayant déjà créé et servi de showrunner de la saison 1 de Loki ainsi que l’écriture de Doctor Strange inThe Multiverse of Madness. La décision pour le studio de lui faire écrire les deux films est ainsi assez logique.

Il a récemment été annoncé que Destin Daniel Cretton ne réaliserait pas le film afin de se concentrer sur ses autres projets Marvel comme la série télévisée Wonder Man.

Avengers : Kang Dynasty est loin sur le calendrier de sortie en salles, prévu pour le 29 avril 2026 dans les salles françaises, ce qui laisse à Waldron suffisamment de temps pour écrire un scénario alors que la recherche d’un nouveau réalisateur commence.

Le film précédera Avengers : Secret Wars le 7 mai 2027, ce qui clôturera la phase 6 du MCU.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Marvel