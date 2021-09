The Harder They Fall : Bande-annonce et affiche du film Netflix avec Idris Elba

Découvrez la bande-annonce et l’affiche du film Netflix The Harder They Fall, neo-western avec Idris Elba, Jonathan Majors et Regina King.

Dans un peu plus d’un mois, Netflix proposera sur sa plateforme le film The Harder They Fall, un neo-western au casting de stars qui s’annonce assez fun et plein d’action si on en croit la bande-annonce prometteuse. En plus de la bande-annonce, une affiche a aussi été dévoilée.

Lorsque le hors-la-loi Nat Love (Jonathan Majors) découvre que son ennemi Rufus Buck (Idris Elba) sort de prison, il réunit sa bande pour le retrouver et se venger. Nat fait ainsi équipe avec son ex-fiancée Stagecoach Mary (Zazie Beetz), ses deux hommes de main – le sanguin Bill Pickett (Edi Gathegi) et le tireur d’élite Jim Beckwourth (R.J. Clyder) – et un ancien adversaire qui a changé de camp.

De son côté, Rufus Buck peut aussi compter sur de redoutables acolytes, comme « Treacherous » Trudy Smith (Regina King) et Cherokee Bill (LaKeith Stanfield), qui refusent de perdre la moindre bataille…

The Harder They Fall est réalisé par Jeymes Samuel, écrit par Jeymes Samuel et Boaz Yakin et produit par Shawn Carter, James Lassiter, Lawrence Bender et Jeymes Samuel.

Le film réunit au casting Jonathan Majors, Zazie Beetz, Delroy Lindo, LaKeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, R.J. Cyler, Damon Wayans Jr., Deon Cole avec Regina King et Idris Elba.

Le film sera disponible sur Netflix le 3 novembre 2021

The Harder They Fall – La bande-annonce VOST