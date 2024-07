Captain America 4 : Le grand méchant du film révélé au Comic Con

A l’occasion du Comic Con, Captain America 4 se dévoile un peu plus à 6 mois de sa sortie, notamment vis-à-vis de l’identité de son grand antagoniste

Après une première bande annonce il y a deux semaines, voici qu’à l’occasion du Comic Con de San Diego et son traditionnel panel Marvel dans le Hall H, la quatrième itération de Captain America, intitulée Brave New World avec Anthony dans le rôle-titre s’est dévoilé un peu plus.

Un panel qui accueilli de multiples membres du casting du film dont notamment Harrison Ford, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Le rôle de Giancarlo Esposito a enfin été confirmé à l’occasion de son passage devant les fans pour ce panel. Ce dernier sera Sidewinder, un homme d’affaire prénommé Seth Voelker à l’origine de la serpent society. Ce dernier est un super-vilain très apprécié dans les comics grand opposant de Captan America.

Un antagoniste de choix, qu’on a pu voir deux fois dans les comics Marvel, datant des années 80. Au début professeur d’économie, avant d’être aussi homme d’affaire. Son pouvoir principal est la téléportation, qu’il maitrise grâce à une cape qui lui a été offerte par Seth, le dieu Egyptien. Un pouvoir qui lui permet de se déplacer à travers de grande distances où que ce soit dans le monde, seul ou accompagné.

On apprend donc dans ce panel que Sam Wilson est recruté par le président Ross, pour reprendre officiellement aux yeux de l’Amérique et du monde, comme l’a montré un clip présenté aux 6000 personnes presente pour ce panel spécial.

Captain America 4 : Brave New World devrait montrer une autre facette de Sam Wilson. Peu après avoir fait la connaissance du nouveau président des Etats-Unis Thaddeus Ross, ce dernier retrouve plongé au cœur d’un gigantesque incident international. Dans une lutte acharnée contre la montre, il se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l’opération ne mette bientôt le monde entier à feu et à sang…

Aux côté de Ford, Mackie et Esposito, on retrouvera dans Captain America 4 : Brave New World , Shira Haas incarnera Ruth, membre du gouvernement américain, tandis que Liv Tyler et Tim Blake Nelson reviendront respectivement dans le rôle de la fille de Ross, Betty et Samuel Sterns (alias le Leader), pour la première fois depuis leurs débuts dans L’Incroyable Hulk en 2008. Xosha Roquemore a également un rôle dans le film.

Réalisé par Julius Onah, Captain America 4 : Brave New World sort en France le 12 février 2025.

Crédit photos : © Marvel / Source : Deadline