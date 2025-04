You saison 5 : L’histoire de Joe prend fin sur une note satisfaisante

Retour sur la saison ultime de You qui met un point final satisfaisant à l’histoire de Joe Goldberg.

You, c’est terminé. Alors que la série avait démarré presque dans l’indifférence sur la chaine câblée américaine Lifetime avant d’être annulée puis reprise par Netflix et après 5 saisons de manipulations, de traques et de meurtres, l’histoire de Joe Goldberg, incarné par un Penn Badgley fantastique, arrive à sa fin.

Netflix avait séparé la saison 4 en deux mais pour cette saison finale, la plateforme n’a pas fait la même erreur et propose dix épisodes à dévorer en même temps, ce qui améliore l’expérience sans gâcher la tension. La saison 4 explorait Joe alors qu’il tentait de séparer sa personnalité charmante de son côté meurtrier. La saison 5 recrée une partie de cette analyse, mais cette fois-ci, les deux côtés de Joe se rejoignent montrant que l’un ne va pas sans l’autre.

Dans cette saison finale c’est retour à New York pour Joe qui revient dans la Grosse Pomme marié à sa femme milliardaire PDG Kate Lockwood (Charlotte Ritchie) qui essaie de réparer ses erreurs passées et sa complicité dans les affaires de son père. Joe se penche sur cette idéologie qu’être un tueur n’est pas si mauvais mais Kate n’est pas convaincue et commence à s’éloigner de lui. C’est une dynamique intéressante dans une saison pleine de dynamiques intéressantes.

Bien évidemment, ce n’est pas aussi mémorable que la saison 2, mais la dernière saison de You contient suffisamment de réflexions et de rebondissements pour nous garder engagés, même si les actions de certains personnages sont très frustrantes. Cela étant dit, les nouveaux personnages sont moins insupportables que ceux de la saison 4 et bien plus solides dans l’ensemble.

De retour là où tout à commencer

La saison 5 reprend trois ans après la fin de la saison 4 de You. Nadia (Amy-Leigh Hickman) est toujours en prison et Joe utilise à nouveau son vrai nom alors qu’il mène une vie très confortable avec Kate, qui a effacé son histoire meurtrière (même les détails qu’elle ne connaît pas) et a transformé Joe en une figure bien-aimée, un mari et un père séduisant qui raffole de sa femme et de son fils Henry. Ce dernier a été vu pour la dernière fois à la fin de la saison 3, après avoir été recueilli par Dante et son mari. Joe a récupérer sa garde et embrasse son rôle de père.

Au début de la saison, Kate et Joe se protègent l’un l’autre, ils forment une équipe et semblent être une famille solide avec Kate qui est devenue une mère pour Henry. Evidemment, en tant que big boss, Kate irrite certains membres de sa famille dont sa demi-sœur Reagan (Anna Camp qui incarne délicieusement une Reagan autoritaire et sa sœur jumelle plus docile, Maddie), mais aussi son oncle. En effet, lorsque l’oncle de Kate menace de révéler son passé, ce qui pourrait lui faire perdre son poste de PDG de Lockwood Corporation, Kate réactive le tueur en Joe. Sans le savoir, c’est le début de la fin de son histoire à plus d’un titre.

Une nouvelle obsession pour Joe

On ne va se mentir, la saison 5 de You est un peu lente à démarrer, car elle introduit un tas de nouveaux personnages, dont Bronte (Madeline Brewer de The Handmaid’s Tale), une écrivain en herbe qui partage l’amour de Joe pour les livres et devient, vous l’aurez deviné, sa nouvelle obsession. Mais une fois que cela est fait, et juste au moment où on pensait que la série n’avait plus grand-chose d’autre à donner, la série révèle qu’elle a encore quelque chose à offrir pour son dernier chapitre.

Joe commence à croire qu’être un tueur est une bonne chose, et pas seulement qu’il doit tuer par nécessité (un mensonge dont il a même réussi à convaincre Kate). C’est un changement rafraîchissant parce qu’il est désormais complètement dans son illusion. D’une certaine manière, c’est la dernière étape de son délire. On lui a répété à plusieurs reprises qu’il jouait la victime, mais il ne croit personne parce qu’il ne croit pas que ce soit vrai. Ce n’est qu’à la fin qu’il se voit à travers les yeux des autres, obligé de se confronter aux parties les plus laides de lui-même, au monstre qu’il est et a toujours été.

Sous emprise

You nous laisse avec une question sur l’état de notre propre société et sur la façon dont nous percevons les hommes comme Joe. « Le fantasme d’un homme comme toi est la façon dont nous faisons face à la réalité d’un homme comme toi », est une phrase astucieuse alors que la saison envisage comment les femmes, même celles qui semblent avoir la tête sur les épaules, peuvent être attirées par Joe et tout ce qu’il offre. Cette saison est essentiellement consacrée aux cycles dans lesquels ces femmes se retrouvent piégées. Avides d’amour et d’acceptation, elles croient en un homme délirant avec ses fantasmes tordus sur la romance.

C’est l’exploration ultime de la façon dont on peut tomber amoureux d’une personne aussi violente, même si on pense que c’est impossible. Bien qu’il soit un « misogyne pathétique », comme ces personnages féminins, beaucoup de téléspectateurs ont été piégés dans la toile de Joe jusqu’à lui trouver des excuses. Mais dans la saison 5, Joe a perdu tout le charme qu’il utilisait autrefois. Des tentatives sont faites, mais Penn Badgley joue spécifiquement Joe d’une manière qui est effectivement pitoyable et complètement dégoûtante. À ce stade, Joe, qui s’est habitué à certains conforts et au plaisir de toujours s’en sortir, commence à perdre pied.

Il est devenu négligent, mais il continue de se victimiser pour convaincre les autres que c’est lui qui a raison et que les autres ont tort. Son complexe de sauveur de demoiselle en détresse est à son paroxysme et pour lui, son traumatisme d’enfance est la seule raison de son comportement. Bronte est un personnage intéressant qui est le reflet d’une grande partie du public qui a sympathisé avec lui, mais la saison 5 consiste à se sortir de l’emprise de Joe Goldberg. Il ne s’agit pas seulement de vraiment voir Joe tel qu’il est, mais aussi de ce que ces personnages vont faire de lui lorsqu’ils sortiront enfin de cette emprise.

Justice est rendue aux victimes

Autant You saison 5 est le dernier chapitre de l’histoire de Joe Goldberg, autant elle parle aussi des femmes qui ont été tuées ou blessées par lui d’une manière ou d’une autre, mentalement, émotionnellement, physiquement, alors qu’elles reconnaissent leurs actions tout en essayant de reprendre leur propre pouvoir et récit. On ne spoilera pas mais avec intelligence, la série boucle la boucle et rend justice aux victimes de Joe. En ce sens, la dernière saison de You est une réussite.

Cela étant dit, s’il y a des moments où la saison 5 ne fonctionne pas toujours, il y en a certainement assez pour nous tenir en haleine encore un peu, ne serait-ce que pour découvrir comment se termine l’histoire de Joe. La conclusion est que Joe est un misogyne qui se cache derrière ses notions romantiques et la série explore ces femmes qui tombent amoureuses de lui avant de se libérer de ses manipulations. Sans révéler son sort final, Joe a ce qu’il mérite, une solitude totale dans laquelle il ne fera plus jamais de mal à personne. Cependant, certaines personnes continueront toujours de romancer le comportement impardonnable de Joe et lui pardonneront. Il y a une certaine réflexion sur l’obsession des gens avec les faits divers et la dépravation morale de la société en générale.

L’intégrale de You est disponible sur Netflix.

