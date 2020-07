The Flash : Jeffrey Dean Morgan a toujours espoir de jouer Batman

Jeffrey Dean Morgan donne son avis sur le retour de Michael Keaton dans le film The Flash et a toujours espoir de jouer Batman

Récemment, il a été annoncé que Michael Keaton reprendra son rôle de Batman dans le film The Flash qui sera basé sur l’histoire Flashpoint des comics. Les fans ont été surpris de cette nouvelle puisque le Batman dans Flashpoint est Thomas Wayne et beaucoup ont supposé que Jeffrey Dean Morgan reprendrait ce rôle qu’il tenait dans Batman v Superman.

Pour le moment, il ne semble pas que Morgan sera dans le film puisque Keaton remettra sa cape mais cela n’empêche pas l’acteur de The Walking Dead d’avoir espoir. En discutant avec Comic Book, il reste assez positif et plaisante que Keaton lui a « piqué son boulot ».

« Michael Keaton a débarqué et l’a piqué mon boulot. Non, je pense que c’est super cool. Depuis que Zack Snyder est parti, ma présence dans ce monde est repartie avec lui. Cependant, il y a toujours une discussion en cours. Alors, on verra ! »

Morgan n’a donc pas abandonné tout espoir même s’il sait que ses chances de jouer le rôle ont considérablement diminuées. Il a toujours dit qu’il serait partant pour jouer Batman, il reviendra avec plaisir mais pour le moment, il ne semble pas que ce soit dans les tuyaux pour DC.

Avec Flashpoint, tout est possible, il peut y avoir plusieurs Batman d’autant qu’avec le crossover Crisis on Infinite Earths, Barry Allen sait qu’il n’est pas le seul Barry Allen / Flash dans le multiverse.

Le film The Flash est en développement depuis des années et est passé entre les mains de plusieurs réalisateurs. Aujourd’hui, il semble qu’Andy Muschietti soit le choix final pour le réaliser et Christina Hodson a écrit le scénario le plus récent.

The Flash est prévu pour une sortie en 2022.

Source : Comic Book / Crédit ©Warner Bros