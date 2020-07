Avengers Infinity War : Pourquoi le claquement de doigts pour utiliser le gant

Thanos avait-il vraiment besoin de claquer les doigts pour utiliser le gant dans Avengers Infinity War ?

C’est un des moments les plus iconiques de la franchise : Thanos qui claque des doigts et efface la moitié de l’univers et une bonne partie des héros. Mais avait-il vraiment besoin de faire ce geste pour utiliser les pierres ?

Au début d’Infinity War, Gamora (Zoe Saldana) a expliqué aux Gardiens de la Galaxie et à Thor (Chris Hemsworth) quel était le plan de son père adoptif. Avant de mettre la main sur les Pierres, Thanos allait de planète en planète, exécutant son plan à plus petite échelle, mais avec la puissance des six cristaux, il peut tout faire en même temps avec un claquement de doigt.

En réalité, il n’avait vraiment pas besoin de faire une action physique pour activer les gemmes une fois qu’il les avait sur son gant, sauf fermer son poignet comme établi lors de son combat sur Titan. Selon le co-scénariste d’Infinity War, Christopher McFeely, dans le commentaire du film, ils voulaient introduire une petite règle physique telle que fermer le poing avec la façon dont il peut utiliser les pierres. Compte tenu de tout cela, pourquoi se donnait-il encore la peine de claquer alors que le simple fait de toucher sa main aurait également fait le travail ?

La réponse réside dans les comics et le créateur de Thanos, Jim Starlin. L’auteur a expliqué qu’en écrivant Infinity Gauntlet # 1, le claquement était « le geste le plus dédaigneux » auquel il pouvait penser. Il a certes ajouté qu’il n’avait jamais pensé que près de 30 ans après, le claquement des doigts du méchant sur grand écran serait ce phénomène massif de la culture pop.

Thanos n’a pas vraiment besoin de claquer des doigts pour activer les pierres, mais dans le but de raconter une histoire, il voulait une représentation visuelle de ce qu’il fait avec les cristaux.

Source : Screen Rant / Crédit ©Marvel