Riverdale saison 6 : Sabrina Spellman revient après le choc de l’épisode 18 (spoilers et promo)

Sabrina Spellman sera de retour dans l’épisode 19 de la saison 6 de Riverdale pour sauver la mise. Spoilers et promo.

Sabrina la sorcière est de retour et elle n’est plus une apprentie, c’est une nécromancienne de talent. Kiernan Shipka reprend une fois de plus son rôle de Sabrina Spellman pour la fin de la saison 6 alors que les habitants de Riverdale tentent de vaincre Percival.

Après la conclusion des Nouvelles Aventures de Sabrina sur Netflix, Shipka a repris son rôle de Sabrina dans l’épisode 4 de la saison 6 Riverdale, « Chapter Ninety-Nine: The Witching Hour(s) », qui a été diffusé en décembre 2021. C’était l’avant-dernier épisode de l’événement en cinq parties « Rivervale « . Dans cet espèce d’univers parallèle, Cheryl Blossom faisait alors appel à l’aide de Sabrina pour effectuer un sort.

Dans l’épisode de cette semaine, Riverdale à vu la mort brutale de plusieurs personnages, dont Jughead et Archie alors que Percival continuait de mettre son plan à exécution. La série ayant introduit l’idée que la magie, la sorcellerie et les pouvoirs existaient, la présence de Sabrina continue d’étendre la notion de surnaturelle plus que jamais et il semble que la sorcière de Greendale va venir ressusciter les morts.

Dans l’épisode « Chapter One Hundred and Fourteen: The Witches of Riverdale, » qui sera l’avant dernier de la saison, Sabrina arrivera après que Percival Pickens a provoqué la mort de plusieurs premiers-nés lors du mariage de Toni Topaz et Fangs Fogarty. C’est Heather qui a recommandé à Cheryl de faire appel à « une puissante nécromancienne » qui se trouve être Sabrina.

Il faudra attendre le lundi 11 juillet sur Netflix pour découvrir cet épisode et voir si la magie de Sabrina va fonctionner.

Riverdale saison 6 – Promo 6×19