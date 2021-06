Les Gardiens de la Galaxie 3 : Karen Gillan commence sa préparation de Nebula (photos)

Karen Gillan a posté des images de la préparation du moule de son visage en vue de son retour en tant que Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie 3.

A quelques mois du tournage du film Marvel, la pré-production du film Les Gardiens de la Galaxie 3 s’active. Une nouvelle vidéo et des images de Karen Gillan en train de se faire mouler le visage pour son rôle de Nebula rappellent que le travail d’un acteur dans l’univers cinématographique Marvel ne commence et ne se termine pas simplement par le tournage. C’est tout un processus, surtout quand on est un alien à moitié robot.

L’actrice a partagé une série de clichés sur son compte Instagram et une vidéo du processus alors qu’on lui applique des moules sur son visage et son torse en vue de la création de ses prothèses le moment venu.

Karen Gillan is preparing to play Nebula in ‘GUARDIANS OF THE GALAXY 3’ 👀🚨 (via karengillan | IG) pic.twitter.com/QP6Xb3uFz8 — cosmic (@cosmic_marvel) June 26, 2021

Avant de revoir Karen Gillian dans Les Gardiens de la Galaxie 3, l’actrice jouera à nouveau le rôle de Nebula dans Thor Love and Thunder dont le tournage s’est récemment terminé.

Pour le moment, on ne sait absolument rien sur le film, mais selon Karen Gillan qui a lu le scénario « c’est le meilleur de la trilogie. Je sais que nous sommes tous très heureux de retrouver James Gunn en tant que leader intrépide. Nous avons donc tous vraiment hâte de nous retrouver tous ensemble. »

Ce qui est confirmé, c’est que l’action du film se passera après les événements de Thor Love And Thunder.

Les Gardiens de la Galaxie 3 sortira en mai 2023.

Crédit ©Marvel Studios