A Couteaux Tirés 3 : Josh O’Connor et Cailee Spaeny rejoignent Daniel Craig

Un troisième volet de la saga A Couteaux Tirés est en préparation chez Netflix et les premiers acteurs qui rejoignent Daniel Craig viennent tout juste d’être annoncés.

Josh O’Connor et Cailee Spaeny sont tous deux prêts à rejoindre A Couteaux Tirés 3, intitulé Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Pour l’instant, les détails de l’intrigue sont bien évidemment inconnus.

Rian Johnson revient pour réaliser un scénario qu’il a écrit. Il produira également le film avec son partenaire, Ram Bergman via T-Street Pictures.

Le film le plus récent de la franchise, Glass Onion, est sorti en 2022 avec Craig de retour dans le rôle du détective de renommée mondiale Benoit Blanc. Le film est sorti sur Netflix après que le streamer ait conclu un accord record de 450 millions de dollars pour les deux suites, celle-ci étant la troisième de la série.

Connu pour son interprétation primée aux Emmy Awards du prince Charles dans The Crown et son rôle marquant dans God’s Own Country, O’Connor peut actuellement être vu dans Challengers de Luca Guadagnino aux côtés de Zendaya et Mike Faist ainsi que La Chimera d’Alice Rohrwacher. O’Connor sera ensuite vu dans The History of Sound aux côtés de Paul Mescal.

Spaeny a également été très occupée ces derniers temps puisqu’elle a été vue récemment dans Priscilla de Sofia Coppola, où elle incarne Priscilla Presley, l’épouse d’Elvis Presley. Elle a également été vue récemment dans le film Civil War du réalisateur Alex Garland. Elle sera également à l’affiche du prochain film Alien, Alien : Romulus.

A Couteaux Tirés 3 devrait entrer en production le mois prochain et sortira en 2025.

