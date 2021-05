Batman : Matthias Schoenaerts était l’autre choix de Zack Snyder après Ben Affleck

Zack Snyder confirme que Matthias Schoenaerts aurait pu être Batman si Ben Affleck avait refusé le rôle.

Une nouvelle interview avec le réalisateur de Justice League, Zack Snyder, révèle qui il aurait choisi pour jouer Batman, si Ben Affleck n’avait pas accepté le rôle. Snyder se rappelait de ses débuts dans l’univers cinématographique de DC, et il s’est souvenu qu’il y avait eu un bref moment d’incertitude entre le moment où Batman vs Superman a été annoncé au San Diego Comic-Con en 2013 et celui où Ben Affleck a officiellement signé en tant que Batman, des mois plus tard.

Alors que la question de savoir qui serait le Batman de Snyder était en suspens, il y avait un acteur en particulier sur lequel le cinéaste se concentrait, en plus d’Affleck. Et c’est l’acteur Belge Matthias Schoenaerts (De Rouille et D’os) qui a failli devenir Batman face au Superman d’Henry Cavill.

« Je lui en parlais beaucoup », révèle Snyder dans le podcast Happy Sad Confused. « Il n’a jamais porté le costume, mais j’ai fait un tas de croquis de lui, parce que Ben était hésitant. Et je ne lui en veux pas. Tout le monde devrait être hésitant lorsqu’on leur demande : « Tu veux jouer Batman ? » »

Affleck n’était pas le seul à avoir des hésitations pour prendre le rôle, Schoenaerts ne pensait apparemment pas que son âge (la trentaine à l’époque) était approprié pour jouer une version de Bruce Wayne / Batman qui avait plus de quarante ans. Il a ainsi refusé le rôle.

Depuis son rôle qui l’a révélé dans le film de Jacques Audiard De Rouille et D’os, primé à Cannes en 2012, Schoenaerts a eu une carrière à l’international dans des films comme Red Sparrow, The Danish Girl et plus récemment dans The Old Guard, pour e iter que ces films.

Aujourd’hui, Ben Affleck est le Batman de Snyder et si les réactions au départ ont été mitigé sue ce choix, les fans du réalisateur l’ont complètement accepté comme le Bruce Wayne du « Snyderverse ».

Zack Snyder’s Justice League est disponible sur OCS.

Source : Happy Sad Confused / Crédit ©Warner Bros/DR