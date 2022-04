Avatar 2 : Enfin un titre et Disney a dévoilé les premières images au CinemaCon

Avatar 2 a enfin un titre officiel et Disney a dévoilé les premières images au CinemaCon.

Avantar 2 a enfin un titre. Treize ans après le premier long-métrage, la suite du film de James Cameron arrivera enfin dans les salles à la fin de l’année sous le titre Avatar La Voie de L’eau (Avatar The Way of Water en VO). L’annonce a été faite hier durant la présentation au CinemaCon qui se déroule à Las Vegas cette semaine.

En plus du titre, Disney a dévoilé un trailer pour Avatar 2 et les professionnels dans la salle ont pu découvrir les premières images du film, présentées par James Cameron. « Avec le premier Avatar, nous avons décidé de repousser les limites du grand écran. Avec les nouveaux films Avatar, nous repoussons ces limites encore plus loin, avec la 3D, avec une plage dynamique élevée, une fréquence d’images élevée, une résolution plus élevée et une bien plus grande réalité dans nos effets visuels », a déclaré Cameron.

Sam Worthington revient dans le rôle de Jake Sully, le soldat humain devenu Na’vi, aux côtés de Zoe Saldaña dans le rôle de Neytiri. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux visages qui apparaissent, d’Edie Falco à Michelle Yeoh en passant par Kate Winslet et les acteurs jouant des générations beaucoup plus jeunes de Na’vi.

Le film présentera la progéniture de Jake et Neytiri, ainsi que des membres des Metkayina, un clan de Na’vi qui habite autour des récifs océaniques. Cela inclut Cliff Curtis en tant que leader Metkayina Tonowari et Winslet en tant que mystérieuse Ronal.

« Pendant que je fais un film, ce que je trouve le plus gratifiant c’est de travailler avec les acteurs », a déclaré Cameron. « Ce fut une aventure incroyable d’explorer à nouveau Pandora avec nos amis : Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver et Stephen Lang, sans parler de nos nouveaux membres de la distribution, Kate Winslet, Cliff Curtis, et cet incroyable groupe d’adolescents extrêmement talentueux, qui se sont tous rapidement distingués dans leurs rôles. »

Selon la presse sur place, les images étaient composées de vues magnifiques et colorées sur l’océan, d’aperçus sous l’eau, de plans aériens et de nombreux Na’vi. Mais l’accent était surtout mis sur la famille de Jake et Neytiri.

James Cameron ne s’arrêtera pas à Avatar 2, trois autres films suivront : « Au centre de chacune des quatre suites se trouvera la famille Sully. Chaque histoire sera autonome et chacune arrivera à sa propre conclusion », a confié le producteur Jon Landau. Il y aura une « résolution satisfaisante pour chaque film, mais vu dans son ensemble, le voyage à travers les quatre créera une plus grande saga épique ».

Pour le moment, ce trailer n’est pas disponible en ligne, mais selon Deadline, il devrait être projeté dans les salles en exclusivité avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness la semaine prochaine. Il sera ensuite mis en ligne la semaine suivante.

Avatar La Voie de l’Eau sortira le 14 décembre 2022.

Source : Deadline, EW / Crédit ©Disney