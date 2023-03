John Wick 4 : Keanu Reeves a supprimé la moitié des dialogues

Keanu Reeves a coupé une partie des dialogues de John Wick 4 pour ne prononcer que 380 mots en presque trois heures.

Si vous avez vu les trois premiers films John Wick, vous avez dû remarquer que le personnage principal incarné par Keanu Reeves n’est pas très bavard. Comme on pouvait s’y attendre, dans le quatrième volet de la saga, il est toujours aussi peu loquace.

Un rapport du Wall Street Journal a compté tous les mots prononcés par Wick tout au long du film et il n’avait apparemment pas grand-chose à dire.

Le quatrième volet de la saga John Wick dure 169 minutes et Reeves ne dit que 380 mots tout au long du film réalisé par Chad Stahelski. Près d’un tiers du dialogue de Wick se compose d’un seul mot « Yeah » (« Ouais » en VF).

« Dans le premier fil qui dure 101 minutes, Reeves a prononcé un total de 484 mots », a rapporté WSJ. « Avec une durée de 169 minutes, le quatrième film dure trois heures mais ne contient que 380 mots de Wick. Environ 10% d’entre eux sont présents dans la bande-annonce du film, ce qui rend le héros presque bavard; Wick en dit plus dans ce clip de 2,5 minutes que dans les 25 premières minutes du film lui-même. »

Chad Stahelski a révélé que Wick n’avait pas beaucoup de dialogue parce que « M. Reeves a supprimé environ la moitié du dialogue écrit pour son personnage dans le scénario initial. »

La plus longue phrase de dialogue que Reeves pronoce est dans une scène face à Hiroyuki Sanada, qui joue Shimazu Koji où Wick dit en anglais : “You and I left a good life behind a long time ago, my friend.” Soit « Toi et moi avons laissé une belle vie derrière nous il y a longtemps, mon ami, » en français.

Malgré le manque de dialogue, le public réagit bien à John Wick: Chapitre 4 au box-office. Le film a démarré avec un record de franchise de 73,5 millions de dollars avec une première mondiale de 137,5 millions de dollars.

John Wick: Chapitre 4 est actuellement dans les salles de cinéma.

Source : WSJ / Crédit ©Lionsgate