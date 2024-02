Spider-Man : Un film animé avec lead féminin en développement ?

Les studios Sony Pictures travailleraient sur deux nouveaux films animés Spider-Man dont un avec un lead féminin.

Sony n’en a pas fini avec les films d’animation dans l’univers de Spider-Man. Selon l’initié Daniel Richtman (via ComicBookMovie.com), en plus de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, Sony développe au moins deux autres films d’animation Spider-Man, dont un axé sur la galerie des voyous de Wall-Crawler et un autre avec un rôle principal féminin.

Bien que les détails soient rares, le film féminin Spider-Man serait différent du projet Spider-Woman annoncé il y a plusieurs années. En novembre 2018, avant la sortie de Spider-Man : Into the Spider-Verse (New Generation), Sony Pictures Animation a annoncé un film dérivé dirigé par des femmes, ainsi qu’une suite (qui est devenue Spider-Man : Across the Spider-Verse de 2023).

Peu de choses avaient été révélées sur le projet depuis son annonce initiale, mais la productrice de Spider-Man, Amy Pascal, a déclaré à l’époque qu’il se concentrerait principalement sur Gwen Stacy/Spider-Woman tout en présentant également Silk et Jessica Drew/Spider-Woman. Bek Smith devait écrire le scénario avec Lauren Montgomery (Batman : Year One) attachée à la réalisation.

Actuellement, Sony Pictures Animation travaille sur Beyond the Spider-Verse, qui conclura la trilogie Spider-Verse portée par Miles Morales/Spider-Man.

Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse ont tous deux été des succès commerciaux majeurs pour Sony Pictures, les deux films Spider-Man ayant rapporté collectivement plus d’un milliard de dollars au box-office mondial.

La franchise Spider-Verse a également été bien accueillie par les professionnels, Into the Spider-Verse ayant reçu le Golden Globe, le Critics’ Choice et l’Oscar du meilleur long métrage d’animation, devenant seulement le 6ème film non-Disney/Pixar à remporter l’Oscar. Across the Spider-Verse est également nominé pour le meilleur film d’animation aux Oscars de cette année, qui auront lieu le 10 mars.

Source : ComicBookMovie / Crédit ©Sony