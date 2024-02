Les Guetteurs : Bande-annonce du nouveau film produit par M. Night Shyamalan

Découvrez la bande-annonce du film Les Guetteurs, produit par M. Night Shyamalan et réalisé par sa fille Ishana Night Shyamalan, avec Dakota Fanning.

Dans la famille Shyamalan, je voudrais la fille. Ishana Night Shyamalan, fille du réalisateur M. Night Shyamalan fait ses débuts de réalisatrice avec Les Guetteurs dont la bande-annonce vient d’être dévoilée par Warner Bros. M. Night Shyamalan est à la production du thriller réalisé par sa fille.

Les Guetteurs met en vedette Dakota Fanning dans le rôle de Mina, une artiste de 28 ans qui se retrouve bloquée dans une forêt de l’ouest de l’Irlande. Elle trouve bientôt un abri, mais cela a un prix : elle et les autres étrangers vivant dans le refuge sont traqués et surveillés chaque nuit par des créatures mystérieuses et invisibles.

Synopsis : “Perdue dans une forêt, Mina trouve refuge dans une maison déjà occupée par trois personnes. Elle va alors découvrir les règles de ce lieu très secret : chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par les mystérieux occupants de cette forêt. Ils ne peuvent pas les voir, mais eux regardent tout.”

Ishana a réalisé plusieurs court-métrages et a bénéficié de l’aide de son père qui l’a amené sur sa série Servant d’Apple TV+ où elle a écrit et réalisé plusieurs épisodes dont les finaux des saisons 2 et 3.

Les Guetteurs est l’adaptation du bestseller The Watcher par A.M. Shine. Au casting, Dakota Fanning (Once Upon A Time … In Hollywood, Ocean’s 8), Georgina Campbell (Barbare, Suspicion), Oliver Finnegan (Les Chroniques de la peur, Outlander), et Olwen Fouere (The Northman, The Tourist).

Les Guetteurs sort au cinéma le 5 juin 2024.

Les Guetteurs – Bande-annonce VF

Les Guetteurs – Bande-annonce VOST