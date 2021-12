Jean-Marc Vallée : Mort du réalisateur de Buyers Dallas Club et Big Little Lies

Jean-Marc Vallée, le réalisateur québécois de Buyers Dallas Club et Big Little Lies est décédé à l’âge de 58 ans.

C’est une triste nouvelle qui nous vient de Montréal, au Québec. Le réalisateur, scénariste et producteur canadien Jean-Marc Vallée est mort soudainement ce week-end, au lendemain de Noël. Il avait 58 ans. Il avait notamment remporté des Emmy Awards et un DGA Award pour la série Big Little Lies et fut nommé aux Oscars pour son film Buyers Dallas Club pour lequel Matthew McConaughey et Jared Leto ont gagné des Oscars pour leurs rôles.

Jean Marc Vallée a commencé sa carrière avec des courts-métrages avant de faire son premier film Liste Noire en 1995. Mais c’est en 2005 qu’il a fait sensation sue la scène des festivals avec l’excellent film C.R.A.Z.Y. pour lequel il a été mltirécompensé. Il a notamment gagné 10 Genie Awards au Canada dont meilleur film, meilleur scénario ou encore meilleur réalisateur.

En 2009, il réalise Victoria – Les jeunes années d’une reine puis en 2011, il sort Café de Flore avec Vanessa Paradis avant de faire Buyers Dallas Club qui le lancera encore plus sur la scène internationale. Le film est basé sur l’histoire vraie de Ron Woodroof, un électricien du Texas qui a reçu un diagnostic de sida et qui n’a plus qu’un mois à vivre. Le Woodroof a fait passer en contrebande des médecines alternatives et des médicaments qui n’étaient pas approuvés aux États-Unis, pour lui donner à lui-même, ainsi qu’à d’autres personnes atteintes du sida, une chance de prolonger leur vie.

Il a suivi avec Wild, une adaptation des mémoires de Cheryl Strayed, qui mettait en vedette Reese Witherspoon et Laura Dern. Le film a été nommé pour trois Oscars. Ensuite, Vallée a tourné son attention vers les séries télévisées.

En 2017, Vallée a reçu le DGA Award et l’Emmy Award de la meilleure réalisation pour la série limitée HBO Big Little Lies, qu’il a également produit aux côtés de Reese Witherspoon. Au total, la série a remporté huit Emmy Awards et quatre Golden Globes. Il a également réalisé et produit la série limitée de HBO Sharp Objects avec Amy Adams, qui a été nommée pour huit Emmy Awards.

« Jean-Marc Vallée était un cinéaste brillant et farouchement dévoué, un talent vraiment phénoménal qui a imprégné chaque scène d’une vérité profondément viscérale et émotionnelle », a déclaré HBO dans un communiqué. « C’était aussi un homme extrêmement attentionné qui s’investissait entièrement aux côtés de chaque acteur qu’il dirigeait. Nous sommes choqués par la nouvelle de sa mort soudaine et nous adressons nos plus sincères condoléances à ses fils, Alex et Émile, sa famille élargie et son partenaire de production de longue date, Nathan Ross. »

Vallée laisse dans le deuil ses fils, Alex et Émile, et ses frères et sœurs Marie-Josée Vallée, Stéphane Tousignant et Gérald Vallée.

