Wonder Woman 1984 : Nouvelle affiche et la réalisatrice tease le spin-off sur les Amazones

Nouvelle affiche internationale pour Wonder Woman 1984 et Patty Jenkins tease le film spin-off sur les Amazones.

Alors que le film Wonder Woman 1984 a enfin une date de sortie qui semble cette fois définitive, une nouvelle affiche a été dévoilée pour le Comic Con Brésil, communément appelé CCXP.

L’événement se tiendra le 6 décembre prochain et Warner Bros Brésil confirme la présence du film durant la convention.

Ailleurs, Patty Jenkins a discuté du film spin-off qui se concentrera sur les Amazones. Pour le moment, rien n’est certain mais Jenkins travaille sur une idée qu’elle a eu avec Geoff Johns. Dans une interview à Geek Magazine, elle confie : « C’est une histoire que Geoff Johns et moi avons imaginée puis présentée à Warner. »

Elle explique : « Les événements de cette histoire se déroulent après que Diana ait quitté Themyscira, l’île des Amazones, et il y a quelques rebondissements liés à ce qui va se passer entre Wonder Woman 1984 et Wonder Woman 3. La production du projet n’a pas encore officiellement commencé, mais j’espère que nous l’obtiendrons parce que j’aime cette histoire. »

En attendant de voir si ce film sur les Amazones se concrétise, Wonder Woman 1984 sortira le 16 décembre en France.

Source : Geek Magazine / Crédit ©Warner Bros