James Cameron attaque les films de Marvel et DC devant Zoe Saldaña

James Cameron tacle les films de super-héros de Marvel et DC devant Zoe Saldaña qui joue dans Les Gardiens de la Galaxie.

Marvel et DC continuent de se prendre des remarques désagréables par des cinéastes qui méprisent leur genre. Après Martin Scorsese ou encore Francis Ford Coppola, c’est au tour de James Cameron d’en remettre une couche.

Dans une récente interview avec le New York Times pour la sortie d’Avatar 2, le réalisateur de Titanic a critiqué les productions MCU et DC avec l’actrice d’Avatar et des Gardiens de la Galaxie Zoe Saldaña participant à la même conversation.

Répondant à une question sur la façon dont la paternité a changé son approche du cinéma, le cinéaste de 68 ans a déclaré que le fait d’avoir des enfants avait poussé sa perspective vers de nouveaux horizons.

Les personnages Marvel et DC se comportent comme des gamins selon lui : « Je veux aussi faire ce que les autres ne font pas. Quand je regarde ces grands films spectaculaires – c’est vous que je vise , Marvel et DC – peu importe l’âge des personnages, ils agissent tous comme s’ils étaient à la fac », a-t-il déclaré lors de la conversation, qui, selon le Times, comprenait également les acteurs d’Avatar Sam Worthington, Sigourney Weaver et Saldaña.

Il a poursuivi: « Ils ont des relations, mais ils n’en ont vraiment pas. Ils ne raccrochent jamais leurs éperons à cause de leurs enfants. Les choses qui nous animent vraiment et nous donnent du pouvoir, de l’amour et un but ? Ces personnages ne le vivent pas et je pense que ce n’est pas la façon de faire des films.»

L’article du Times n’inclus pas la réponse de Zoe Saldaña et ses représentants n’ont rien communiqué à ce sujet.

Avatar La Voie de L’eau sort le 14 décembre.

Source : NYT / Crédit ©WireImage/Marvel Studios